快訊

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

六都警局長人事洗牌！傳林炎田調北市 高雄遺缺「竄黑馬」有2人選

台積電董座魏哲家憂台灣供電問題 經濟部掛保證「至2032年供電無虞」

兩關鍵促日股搶搶滾 四亮點題材一次囊括

聯合新聞網／ 富蘭克林證券投顧
日股示意圖。歐新社
日股示意圖。歐新社

日本股市連三年上漲，這股上攻力道延伸到2026年，一開年指數就數度在盤中觸及歷史新高。富蘭克林證券投顧分析，公司治理與邁入通膨是扮演股市延續漲勢的兩大關鍵力量。

公私部門政策並進 日股前景迎順風

為因應通膨與民生壓力，首相高市早苗所領導的內閣去年甫上任便推出高達21.3兆日圓的經濟刺激方案，涵蓋電費、燃氣補貼、育兒家庭現金發放及地方政府補助等，同時計劃設立為期十年的基金強化造船產業、AI、半導體等高科技領域投資，以求穩定物價、促進消費與資本支出，強化國防與外交實力。

此外在政策強力引導下，日本企業持續加大發放股利與積極推動庫藏股買回，特別是去年一整年的庫藏股買盤已累計10.36兆日圓，是推升股市的主力，此外隨著公司治理改革深入各大小企業，結構性股東權益報酬率改善，將驅動股市續行。

日本經濟持續展現強勁復甦力道，根據日本央行2025 年第四季短觀調查，經濟成長、物價與薪資皆處於上升循環，而基準利率0.75%亦是30年來新高，意味日本正逐步走出長期通縮困境，同時企業在全球供應鏈中的角色也正受惠於AI發展，並反映在股價上，顯示市場信心依舊正向。

2026年股市動能再升級 聚焦四大主題

經濟回暖、物價與薪資同步上揚，日本正式走出通縮陰霾，而公司治理改革深化，發回股利及實施庫藏股等措施，皆有利日股在今年維持強勢表現。

至於如何在已經連漲三年的日股深度發掘潛力亮點？富蘭克林證券投顧建議，可著眼「工業」、「消費」、「金融」、「通訊科技」四大主題，完整掌握日本產業品牌在內需抬頭與放眼全球的優勢所在。

一、工業題材：以日本企業競爭力，掌握工業4.0時代，搶搭製造業所面臨提高產能、改變勞動力架構的自動化轉型浪潮商機。

二、消費題材：舉凡運動用品、快時尚服飾、消費電子產品製造、汽車等皆有全球知名領導品牌，精選分享日本各類消費產品競爭優勢。

三、金融題材：日本央行逐步自極度寬鬆貨幣政策退場，預期將帶動日本公債殖利率回升並嘉惠銀行業。

四、通訊科技題材：著眼日本勞動市場緊繃、企業將大幅提升軟體數位支出，而全球 AI 與設備需求強勁，激勵日本科技硬體設備需求上升。

富蘭克林坦伯頓日本基金為例，其操作透過由下而上選股、成長與價值兼具的策略，聚焦擁有長期成長潛力的企業標的。經理團隊預期，伴隨日本市場正面聲量擴大，投資人對日本資產的關注度也快速提升，在多重動能有力支撐下，2026 年日股不僅可望承襲過去三年的上升趨勢，並將持續扮演全球投資版圖中的重要亮點。

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本文不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的><投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。>【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司｜114金管投顧新字第018號｜台北市忠孝東路四段87號8樓｜0800-885-888｜www.Franklin.com.tw
◎本公司從事廣告及營業活動行為皆遵循中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」之規範，提醒新聞稿內容若再編製，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之報導。

日本央行 日股 報酬率

延伸閱讀

三主題三趨勢 洞悉2026年迎新局

生技產業前景佳 三布局方向領航

波動創造機會 定期定額科技機不可失

2026年重塑全球經濟的關鍵詞

相關新聞

兩關鍵促日股搶搶滾 四亮點題材一次囊括

日本股市連三年上漲，這股上攻力道延伸到2026年，一開年指數就數度在盤中觸及歷史新高。富蘭克林證券投顧分析...

不買房一輩子租房可行？她曾用紅包錢5千過1年多 家族例子血淋淋

近日有網友在Threads上表示，想知道全台有多少人的爸媽是沒房子的，真的可以租房一輩子嗎？…

開會固定流程和事項採統一彙報範本 職場專家教「讓工作效率翻倍的高效術 」

如果你想在職場上遊刃有餘，在保證工作認真努力的同時，更應該注重提高工作效率，高效地利用每一分鐘…

畢業後好不容易進大企業卻犯 「大公司病」走向加薪升職得看底層邏輯

即設想五年後你理想的職業狀態是什麼樣的。是的，相信你現在應該已經建立了這樣一種意識和思維，在謀求職業發展...

如何製作精準履歷輕鬆通過面試？ 7大誤區別犯禁忌 3大標準要遵守

當你做好一份可以確實執行的職涯規劃後，會發現你基本上不會在一間公司待一輩子，需要透過一次或幾次跳槽，要麼是直線往上…

108課綱重創台灣高科技競爭力 台大：微積分與普通化學明顯弱化

半導體製造業相較於網路、軟體、金融、生物科技等，是相當辛苦的行業，尤其是工程師的工作時間長…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。