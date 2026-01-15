兩關鍵促日股搶搶滾 四亮點題材一次囊括

日本股市連三年上漲，這股上攻力道延伸到2026年，一開年指數就數度在盤中觸及歷史新高。富蘭克林證券投顧分析，公司治理與邁入通膨是扮演股市延續漲勢的兩大關鍵力量。

公私部門政策並進 日股前景迎順風

為因應通膨與民生壓力，首相高市早苗所領導的內閣去年甫上任便推出高達21.3兆日圓的經濟刺激方案，涵蓋電費、燃氣補貼、育兒家庭現金發放及地方政府補助等，同時計劃設立為期十年的基金強化造船產業、AI、半導體等高科技領域投資，以求穩定物價、促進消費與資本支出，強化國防與外交實力。

此外在政策強力引導下，日本企業持續加大發放股利與積極推動庫藏股買回，特別是去年一整年的庫藏股買盤已累計10.36兆日圓，是推升股市的主力，此外隨著公司治理改革深入各大小企業，結構性股東權益報酬率改善，將驅動股市續行。

日本經濟持續展現強勁復甦力道，根據日本央行2025 年第四季短觀調查，經濟成長、物價與薪資皆處於上升循環，而基準利率0.75%亦是30年來新高，意味日本正逐步走出長期通縮困境，同時企業在全球供應鏈中的角色也正受惠於AI發展，並反映在股價上，顯示市場信心依舊正向。

2026年股市動能再升級 聚焦四大主題

經濟回暖、物價與薪資同步上揚，日本正式走出通縮陰霾，而公司治理改革深化，發回股利及實施庫藏股等措施，皆有利日股在今年維持強勢表現。

至於如何在已經連漲三年的日股深度發掘潛力亮點？富蘭克林證券投顧建議，可著眼「工業」、「消費」、「金融」、「通訊科技」四大主題，完整掌握日本產業品牌在內需抬頭與放眼全球的優勢所在。

一、工業題材：以日本企業競爭力，掌握工業4.0時代，搶搭製造業所面臨提高產能、改變勞動力架構的自動化轉型浪潮商機。

二、消費題材：舉凡運動用品、快時尚服飾、消費電子產品製造、汽車等皆有全球知名領導品牌，精選分享日本各類消費產品競爭優勢。

三、金融題材：日本央行逐步自極度寬鬆貨幣政策退場，預期將帶動日本公債殖利率回升並嘉惠銀行業。

四、通訊科技題材：著眼日本勞動市場緊繃、企業將大幅提升軟體數位支出，而全球 AI 與設備需求強勁，激勵日本科技硬體設備需求上升。

以富蘭克林坦伯頓日本基金為例，其操作透過由下而上選股、成長與價值兼具的策略，聚焦擁有長期成長潛力的企業標的。經理團隊預期，伴隨日本市場正面聲量擴大，投資人對日本資產的關注度也快速提升，在多重動能有力支撐下，2026 年日股不僅可望承襲過去三年的上升趨勢，並將持續扮演全球投資版圖中的重要亮點。