不買房一輩子租房可行？她曾用紅包錢5千過1年多 家族例子血淋淋

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在Dcard發文認為一輩子租房沒什麼不好，反正房貸也永遠還不完。 示意圖／ingimage
近日有網友在Threads上表示，想知道全台有多少人的爸媽是沒房子的，真的可以租房一輩子嗎？該篇文章引起不少迴響。有人看完也在Dcard有感而發敘述自己的成長經歷，並認為一輩子租房沒什麼不好，買房也還不完貸款，倒不如趁年輕多玩，但當然還是要理財讓自己租得起房。

原po在Dcard指出，自己目前是設計系大四的學生，爸爸欠債，媽媽到處跟親戚借錢，所以她16歲就開始打工賺生活費。她有餐飲業5年經驗，設計工讀10個月，偶爾幾個月定存5000元，到現在還住在家人公司提供的月租宿舍，但以後不曉得能否再繼續住下去。

雖然高中就一直在打工，失去很多跟朋友相處玩鬧的回憶，但這也是很無奈的事，因為不打工就沒有零用錢，吃飯只要一餐超過100就綁手綁腳，原po回憶曾經用紅包錢的5000元過1年多的生活。

然而上大學後，由於過去打工陸續存了一點錢，她反而覺得要趁年輕有體力的時候多享受。她坦言，曾認真考慮過買房，如今想想，階級翻轉真的相當難，如果沒有後代繼承，幹嘛一定要買房，死了也是還政府。

文章一出，底下有人留言，「我也差不多，爸爸欠一堆債、媽媽工作不穩定，家裡以前繼承給爸爸的土地在20年前早就賣掉還債了」、「我親戚年輕時經商失敗，而房東租給他們都沒漲過房租，從年輕租到小孩成年了，目前還在租」、「我家裡也是ㄧ直租房到現在都35歲了，還是可以過好自己的日子」。

也有人抱持樂觀看法認為，「現在出生率下降，人口年年負成長，房子還是一直蓋，外勞也不會在物價高的台灣買房，妳現在23歲到65歲退休有42年，那時候空屋應該會爆多，房東可能還求妳租房，不會老了沒地方住，除非妳混太慘」、「生不生孩子或是否結婚的問題還非常遠，眼前的問題是先幫自己找個工作，努力個3年」。

