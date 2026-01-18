選高薪或低薪工作陷兩難？ 職場觀察家點出真正糾結之處：物質是大寫的「1」

經常有學員問過我這樣一個問題：如何在「高薪、不喜歡」和「低薪、很喜歡」的工作之間進行抉擇？彷彿選哪一個都無法讓人滿意，愧對自己。這看起來是一個重大的兩難選擇，甚至無解。其實，這個問題想要得出清晰的答案並不難。

這一節將討論工作和興趣之間的平衡問題。要點如下：

－ 工作的首要目的是什麼？

－ 高薪轉入低薪工作的情形。

－ 是什麼讓你不喜歡工作？

工作的首要目的是什麼

為了明確人們工作的首要任務和目的，我們需要澄清如下四個問題：

1.什麼是高薪和低薪

首先要界定一下高薪和低薪的概念，如果高薪和低薪差距不大，比如前者是4萬元，後者是3萬2千元，薪資數額沒有本質差別，跨度也不大。這時問你如何選擇工作，你自然會選擇自己喜歡的工作。

但如果前者是4萬元但這份工作自己不喜歡，後者是2萬元但自己喜歡，薪水差距達到一倍甚至更多，這才是問題的真正糾結之處。到底是屈從於現實物質生活的壓力，還是聽從內心的聲音，專注於自己的興趣選擇？

2.什麼是職場

職場就是一群人在同一個組織中，從事不同的職能分工，為了實現一個共同目標而聚在一起的場所。所以，職場並不以個別人的好惡和意志為營。非營利組織是為了實現某種社會目標，而營利性組織當然就是為了實現經濟目標。

在這個前提下，個體的喜歡與否顯得沒那麼重要，甚至無足輕重。你喜歡也好，憎惡也罷，沒了你，組織依舊前行，地球照樣運轉。

3.人為什麼要工作

從馬斯洛的需求層次金字塔來看，人類首先也最為重要的是生存的需要。工作才有錢可賺，有了錢才能支付生活的各種開支，才能在社會上立足和生存下來。滿足了這個需求，你才會開始產生社交、尊重和自我實現的需求。

如果不是按照這個順序而是倒著來的話，在物質、生存這些需求還沒滿足的前提下，就追求更高層次的需求，這種情況在現實生活中存在嗎？不能否認，這種情況並不是沒有，但基本發生在特殊年代，比如戰爭時期，先輩們為國家獨立而拋頭顱、灑熱血，但這並不大適用於和平年代。對於不是富二代的普通人，工作首要的目的仍然是養家和討生活。

4.什麼是喜歡

把「喜歡」這件事放在個人情感或興趣愛好上，是很好理解的。就是某個人或某個物件（興趣）能給人愉悅之感、讓人開心，所以人們願意花時間或精力在它們上。

你可以在「喜歡」「不喜歡」「喜歡哪個」之間隨意切換和選擇，而不管你如何選擇，對你的生活根本不構成威脅。但倘若是把「喜歡」放在工作和職場，那就沒這麼簡單了。甚至可以說，如果在「喜歡」「不喜歡」「喜歡哪個工作」之間來回切換，那將是一個人職業生涯的滅頂之災。

澄清上述四個問題是為了讓活在現實中的我們認清工作最首要的目的，工作是為了滿足物質和生存需求，其次才是興趣和更高的精神追求。物質需求後面跟著其他需求，物質是大寫的「1」，其他需求都是1後面的0，如果前面的「1」沒有了，那麼後面的「0」再多也失去了實際意義。

（本文出自《爆發式成長 世界500強主管的高效成功學》作者：木沐)