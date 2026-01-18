如何在工作和生活上取得絕對平衡？ 美國作家一席話令人恍然大悟

生活和工作平衡是偽命題嗎

雖然明明知道「魚和熊掌不可兼得」的道理，但你會發現在生活和工作中，自己經常會處於某種糾結中。比如工作和生活該如何平衡？到底應該選擇薪資高但不喜歡的工作，還是薪資低但自己喜歡的工作？人是否應該追求穩定？穩定和進步的關係該如何平衡？等等。其實這些問題的背後，都指向同一件事—「平衡」。

在現實生活中，並沒有完美的答案或解決方法，所以需要我們看透事物的本質，明確自己在某個階段努力的方向和優先順序，找到某個平衡點，一切以實現自己的人生目標為依歸，這就是在第6章中我們要學習的高效成長模型的第六力—平衡力。

第一節我們將聚焦探討生活和工作的平衡問題，到底這個問題是不是一個偽命題？是否能實現二者的平衡？要點如下：

－ 工作和生活是否能平衡？

－ 過於追求二者平衡的本質是什麼？

－ 如何做到二者兼顧？

工作和生活是否能平衡

不知道你是否還記得之前的一條熱搜新聞：年輕人騎車逆向被攔，當場崩潰大哭。新聞的內容大概是，某天晚上八點左右，一名年輕人騎車逆行，被交警攔下，沒多久他突然情緒崩潰，在街頭跪地大哭。原來，這個事件背後隱藏的卻是生活的重負，這個小小的違規竟幾乎成了壓在駱駝身上的最後一根稻草。

不管如何安排工作和生活，都意味著當你想要得到一些東西時，就必然會失去一些。而你要問清楚自己的是，決定真心想要得到的是什麼，同時又有勇氣承受失去的是什麼。

當外部世界環境瞬息萬變，唯一不變的就是變化時，個人成長和發展的機會很可能就在你的遲疑、麻木和無視下稍縱即逝。如果年輕時一心為了安穩，吃不了苦，過於在乎一時的得失，那麼命運與你兌現的也不過是庸碌而尋常的一生。

與SOHO中國創始人潘石屹早年一起打拚的夥伴李勇，在回憶潘石屹的成功之路時，他的一段話讓人深思：「我圖安穩，他能吃苦。以前，我以為潘石屹的成功很偶然，可現在不這樣認為了。因為每次在生活的岔道口，我只圖安穩，滿足於第二天明白自己幹什麼工作，害怕失去現有的一切。當初，我還覺得潘石屹每次都是瞎忙，其實他每次摸索調整後，起點都比前一次更高，最後一路拚成了身價數百億的大富豪，這就是我跟他的區別呀！」

李勇在「能吃著饅頭，就不會再奢求蛋糕」的思維模式下，滿足現狀，懶於求變，錯過了太多機會。本來他跟潘石屹的起點相同，最終落差卻有天壤之別。

回想起我當初創辦自己的公眾號「職場木沐說」時，有人就說自媒體的紅利期已經過了，何必吃那個苦頭，權當玩玩就行了。可我卻不是這麼想的，對於我來說，比別人晚進入這個領域，一切從頭開始，就必然要付出比別人更多的努力和精力，沒有捷徑可言，這很公平，更沒什麼可抱怨的。

機會從不等人

創辦公眾號、寫原創文章一點都不輕鬆，尤其是還要利用自己的業餘時間來進行。最大的挑戰就是時間永遠不夠用，這是不爭的現實。但我知道，若是真的想做出一些事情，就只能犧牲自己的休息和休閒時間，比如減少一小時睡眠，放棄看電影、逛街和泡咖啡館的愛好，減少社交活動，擠佔一些陪伴孩子的時間。

經過不懈的努力和堅持，我的公眾號在職場領域逐漸具備了一定的影響力，文章經常被轉載，也接連收到知名出版社的出書邀約。如今回顧往事，如果當時我怕苦叫累，不想改變安逸的生活狀態，只把經營公眾號當作一種娛樂愛好，可能我早就放棄，更別說有現在的一點成就了。

美國作家蓋瑞．凱勒（Gary Keller）曾說過：「若想面面俱到，必然每件事都會打折扣，達不到預期的效果。」在外界事物急速變化的今天，雖然機會俯拾皆是，但機會卻絕不等人，一點都不手軟。每個人的時間和精力就那麼多，想要追求四平八穩，追求工作和生活的絕對平衡，就會什麼都做不到極致，什麼都做不成，更別說實現什麼人生突破和跨越了。」

（本文出自《爆發式成長 世界500強主管的高效成功學》作者：木沐)