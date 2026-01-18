同事要求協助超乎你職責或能力範疇？ 專家教掌握委婉說「不」3步驟

如何高情商應對尷尬和艱難場景

當你學會了高情商的為人處事方法後，在與他人進行溝通和交流的過程中，仍然會遇到諸多尷尬甚至艱難的場景。如果你不假思索地脫口而出，或是逞一時口舌之快，快言快語，那通常只會讓場面更加難堪，無益於溝通的順暢和問題的解決。

這一節，我將跟你分享如何利用高情商的技巧來應對三種較為艱難的溝通場景：

－如何委婉地拒絕別人。

－如何委婉地表達異議。

－如何使用說服的溝通技巧。

如何委婉地拒絕別人

生活或工作中，總會發生一些情形，使你想拒絕他人的請求或要求，但又不能當時就直接拒絕，因為這樣很容易得罪人，會造成職場上的尷尬。於是，這令很多人感覺左右為難，不知所措。

其實，你完全不必為此煩惱，學會委婉拒絕是處理這種棘手情況最好的方法。在此將你想要拒絕的情形分為兩種：一種是你真心不想答應，另一種是附有條件的答應。

這其實是某種意義上的心理博弈。對方在向你提出要求的時候，可能也不瞭解你有難處，那麼當你語氣平和地如實相告，並爭取獲得其理解的時候，他或許立刻就能明白箇中原委，不會勉強你。

當然以上是最理想的情形，萬一如果對方不理解，死纏爛打，說明對方的出發點和動機就有問題，明顯是想佔你便宜。那麼對於這種人，你更要勇敢拒絕，唯一要注意的是，你的拒絕要講究方法。

委婉拒絕有3步驟

我建議按照如下步驟來委婉拒絕：

第一步，重複和理解對方遇到的問題。對方在給你提要求的時候，通常會先介紹一下背景和處境，以及為什麼需要得到你的協助或幫忙。那麼你在認真傾聽後，先複述一下對方提出的問題，表現出你非常理解他。

第二步，委婉地講出自己的困難或處境。在理解了對方的處境後，你要如實跟對方講一講雖然自己在心理上也想提供幫助，但你目前在資源、時間、能力等各方面都暫時不具備幫助他的條件。這麼做不只是為了保全你的面子，也是顧及對方的面子。

第三步，給對方提出建議或替代方案。雖然沒有辦法幫助對方，但你也不會袖手旁觀。如果能想到其他的替代方案，你可以站在對方的角度，積極地提出建議。

為了幫你更好地應用這個方法，我舉個例子加以說明。當上司急匆匆地向你派了一項工作任務B，但你實在沒有精力馬上就上手，你可以這樣處理：

「經理，任務B很重要是嗎？（先理解對方的難處）跟您彙報一下，今天我的工作計畫已經滿了，正在做您讓我下班前要交的A報告。（委婉地說出自己的難處）我等會兒重新列下今天的工作計畫，然後再跟您彙報，看看時間安排，我手頭在做您交代下班前必須完成的A報告，要是B任務這麼著急，那把A報告延後嗎？您看我該先做哪一項呢？（給出建議）」

如果你沒有用這個方法，上司交代後就硬著頭皮接下來，什麼也沒說，一會兒做A，一會兒做B，甚至過一會兒又去做C，到頭來可能哪一樣都沒做完、沒做好，上司要看結果的時候，發現都不能令他滿意。

在職場上遇到的困擾和挫折，很多時候是因為自己好面子，所以就直接答應，而做了之後才發現自己力有不逮，能力有限，無法達成目標，吃力不討好。掌握委婉說「不」的方法，本質上就是要把由於拒絕而造成的失望和不快，提前控制在最小限度之內。

（本文出自《爆發式成長 世界500強主管的高效成功學》作者：木沐)