如何製作精準履歷輕鬆通過面試？ 7大誤區別犯禁忌 3大標準要遵守

如何讓履歷順利通過

當你做好一份可以確實執行的職涯規劃後，會發現你基本上不會在一間公司待一輩子，需要透過一次或幾次跳槽，要麼是直線往上，要麼是螺旋式上升，一步一步靠近目的地，最終實現本階段的職業發展目標。

而只要是開始規劃跳槽換工作，第一個遇到的問題就是製作履歷。一份專業、誠懇的高品質履歷，將會給面試官留下極為深刻的印象，當他們發送面試邀請給你時，這就是跳槽成功的第一步。

接下來你需要在面試中牢牢把握主動權，言之有物，突出亮點，這樣才能在眾多應聘者中突出重圍，最終成功拿到錄用通知。本節將就如何製作專業而精準的履歷，以及如何能輕鬆通過面試進行詳細介紹。

－如何製作精準的履歷。

－如何輕鬆通過面試。

如何製作精準履歷

如何才能製作一份沒有廢話、資訊明確、目標精準且不落俗套的履歷呢？如果你在準備履歷的過程中，能避免如下七大誤區，那麼你的履歷品質一定會提升一大截，令面試官眼前一亮。

本文出自《爆發式成長 世界500強主管的高效成功學》

1.履歷的七大誤區

⑴ 格式不對

格式正確是製作履歷的基本要求。用TXT或者PPT格式都是不對的，因為它們在對方電腦或手機中打開時，很容易出現排版混亂甚至是亂碼的情況。正確的做法是最好先用Word排版，然後轉換成PDF格式再發送。因為PDF格式在任何系統中都可以打開，而且不容易出現亂碼，是非常安全的格式。

如果你準備了中英文兩個版本的履歷，建議放在同一個檔案裡，不要分為兩個檔案發送，因為在一個檔案裡，對方只要打開一次就可以同時看到中英文兩個版本，閱讀體驗最佳。

⑵ 頁數太多

建議用A4紙大小，所有的資訊最好放在一頁，如果實在不行，也儘量不要超過兩頁。有的人可能會說自己想表達的內容太多，實在是沒有辦法精簡到一頁，不知道該怎麼辦。

其實面試官在瀏覽眾多應聘者履歷的時候，通常不會從頭到尾全部仔細閱讀，他會有重點地跳著讀，既有特別想看到的部分，也有不太關心的內容，所以你在履歷上的內容也要有所選擇，有所取捨，把與目標職位相關的內容做重點描述，其他內容則盡可能簡化。

⑶ 記流水帳

在描述工作內容或職責時，不少人像在記流水帳，鉅細靡遺地列出來。而仔細一看，卻並沒有量化的工作成績或成果展示，這就是本末倒置了。因為在履歷中描述工作業績遠遠比僅僅列出工作內容更重要。

如何做到量化工作業績呢？舉例如下，你的銷售額完成了多少？累積了多少客戶？轉化率如何？節約了多少成本？提高了多少效率？你做了工作之後的結果跟你沒做之前，獲得了怎麼樣的改善和提高等。只要你認真思考去提煉和發掘，大部分工作都能找到可以量化的點。

當然如果你的工作極為特殊，無法量化，那麼請儘量具體描述你的工作成果。

⑷ 空窗期空白

空窗期，就是在某一個時間段內你沒有工作，處於非在職狀態。不管你的空窗期有多久，比如三個月、半年或更長時間，你都不要不填，建議如實填寫時長，不要讓面試官自己去計算你的空窗期有多久。但你也不要直接寫「待業中」或「目前沒有工作」，那麼這段時間該寫什麼呢？

我建議你寫一些你正在做的事情，表明你絕對不是在遊手好閒，而是仍然處於一種積極向上的人生狀態，讓別人看到你依然在進步，沒有落後，也沒有脫離社會。比如你參加了哪些培訓、學習、活動，學習了什麼技能，參與了什麼項目或實踐等。

如果以上事情你都沒有做，也可以說，最近這段時間自己一直在看產業或專業領域的文章、書籍等，在不斷拓展自己的認知和擴大知識面。

這些事情要真實、具體，不能亂編，否則很容易說溜嘴，被人拆穿。

⑸ 短期內從事三種以上的工作

在沒有做過職業規劃前，你換工作可能會比較隨意，短期內從事了三種以上的工作，而且工作職位也不太一樣，這會導致面試官質疑你的穩定性和專業累積。

這種情況下，你要重點強調雖然這幾份工作的內容不一樣，但背後都有通用的技能和素質，藉此證明你不是在胡亂摸索，而是有清楚的方向，每一份工作之間是有累積且朝向一個明確方向進行的。

⑹ 連續五年以上從事同一份工作

這種情況一方面表明你很穩定，但同時也有另一層含義，就是你在職場上沒有任何進步。所以你需要在履歷上表明你雖然多年在同一個職位任職，但也是在持續獲得進步的，這一點面試官頗為看重。

舉個例子。你在某家公司做了五年的執行長助理，現在要換工作更新履歷，怎樣描述才能表明自己是有進步的呢？

你可以這樣寫：公司在過去五年快速發展，人員規模增長了兩倍，業務增長了三倍。作為執行長的助理，我習慣於在公司快速發展的壓力下全面支持和協助執行長日常工作的高效運轉，配合上司完成各種新項目、新挑戰。同時我利用業餘時間進行了時間管理、財務分析、高層公關技巧、商務英語口語等課程的學習。

⑺ 過往經驗和目標職位不相關

面試官在審閱履歷的時候，最看重的就是候選人的過往工作經驗是否與招聘職位相匹配，而這正是不少人在寫履歷的過程中往往會忽視的一點。他們所展示出來的工作內容和經驗，無法支撐目標職位的要求，也就是說不匹配。

想要做到匹配並不難，你要根據目標職位的要求，梳理出自己過往經歷中有哪些是跟這些要求相匹配的地方，並進行重點描述。如果面試官第一眼就看到你的經驗與招聘職位毫不相關，那麼自然不會給你面試的機會。

現在我們已經找出了製作精準履歷的七大常見錯誤，那麼什麼才是一份好履歷？有什麼標準呢？

2. 好履歷的三大標準

⑴ 匹配度高

履歷內容一定要和你的目標職位的要求高度匹配。

很多人寫履歷的順序是，直接把過往的工作經歷通通都寫到履歷上，但其實這樣寫履歷的順序和正確的步驟是相反的。正確的做法並不是先動筆，而是先對目標職位做研究。它對候選人的要求有哪些？哪個要求權重是最高的，哪個要求的權重次之？然後你要對自己的經歷或經驗進行梳理，越是與職位要求相關度高、匹配度高的部分，越要突出，反之則需要簡略甚至忽略。

當然不是要你照著職缺條件亂掰。重點是先釐清自己有哪些能力和職缺需求對得上，再調整履歷的用語與重點，讓匹配度更高。

⑵ 沒有廢話

務求你的履歷中沒有一點廢話、廢字。那麼如何進行判斷呢？

審視自己的履歷時，要逐一檢查看看你的履歷，有沒有一堆不是重點、價值不高，甚至不相干的用詞。如果有，你就要把這樣的字詞全部刪除，換成那些目標職位要求的、面試官更在意、更想看到的字眼。

舉個例子。如果你應聘的職位是業務發展，那麼在你的履歷中，就要經常有「業務發展」「業務拓展」「業務開拓」等類似的表述。

⑶ 閱讀體驗好

也就是說，這份履歷要讓其受眾，即面試官有閱讀的愉悅感。這裡的愉悅感包括兩方面。第一，排版簡潔漂亮。你可以在網上找到優秀的履歷範本做參考，它們基本上都能達到審美水準。第二，容易抓到重點。面試官都很忙，他們沒有時間對收到的每一份履歷都逐字閱讀，只會關注那些第一時間就能吸引他們的內容。

假設在面試官面前有兩份履歷，一份是1,000字，其中有200字符合職位要點，另一份也是1,000字，其中有900字都是面試官關注的、想看到的內容，而且履歷內容精練、容易理解，那麼面試官會給哪一份履歷的候選人發送面試邀請呢？應該會是第二份履歷的候選人。

其實，履歷的目的就是為你獲得面試的機會，讓你離你心儀的公司更近一步。履歷上面的字字句句都應該幫你拉近和面試官的距離，讓他對你印象深刻，而不是推遠彼此，讓他對你沒有興趣。所以，一份履歷若不能達到這個目的，那就是白費。

最後提醒一點，要針對投遞的不同職位的要求，製作不同的履歷，而不是一份履歷用於所有職位。因為不同職位要求的側重點不同，所以你也要隨之調整，讓這份履歷能最大化匹配到目標職位的要求。

（本文出自《爆發式成長 世界500強主管的高效成功學》作者：木沐)