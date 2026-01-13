爆發式成長「世界500強主管的高效成功學」系統建構職場與人生的成長地圖

焦慮似乎已經成為這個時代的標配情緒，揮之不去，如影相隨。如果我們進一步深究，會發現焦慮的本質是因為擔心結果不如預期，對未來充滿不安，感覺沒方向，失去了對人生的掌控感。所以，如果我們反過來看，如果能做到兩點：一是對未來的確定性增加，二是對人生的掌控感提高，焦慮感將會自然隨之降低。

那麼透過什麼方法才能做到以上兩點呢？答案呼之欲出：那就是高效成長模型的第一力——規劃力。我們需要制定一份屬於自己的人生規劃。

本文出自《爆發式成長 世界500強主管的高效成功學》 提到人生規劃，你是不是覺得太虛無縹緲，不現實？或者覺得即使有了人生規劃，也不過是停留在紙面上的漂亮的計畫書，最終也將被束之高閣？其實這些都是對人生規劃的誤解。有了一份看得見、摸得著的人生規劃，就可以將其真正作為人生發展的指路明燈，人生就會過得更有方向、更腳踏實地，幫助我們逐漸提高對人生的掌控感。

在規劃力這一章，我將分三節介紹，分別是認識自我、制定人生規劃的步驟，以及如何提高完成計畫的效率。普通人想做好自己的人生規劃，其重要前提是解決好自我認識的問題，這也是本節的主要內容，包括：

－焦慮的原因。

－冰山模型。

－SWOT 分析法。

下面的情形，你是否覺得又熟悉又揪心？

－ 你才剛學會在求職網站上註冊帳號，隔壁座位的小王就邀你去吃歡送餐，慶祝他成功跳槽到世界五百大企業之一，薪水輕鬆翻倍。

－ 你才剛加薪，你曾經看不起的高中同學就已經創業成功並得到了高額的風險投資資金。

－ 你好不容易被提拔成主管，跟你同一年加入公司、比你小5歲的同事卻轉身成了副總裁。

－你找到了創業方向準備裸辭大幹一場，大咖們卻開始鼓吹網路經濟已經進入了下半場。

快節奏和多元化的世界，一方面給平凡人實現逆襲提供了大量機會和可能性，另一方面卻催生了焦慮的大幅蔓延。如果你本著「別人有，我也必須有；別人快，我也必須快；別人多， 我也必須多」的理念看自己，會突然發現自己的生活一無是處。

尤其是網路的出現將這種「快」放大到了極致。人們已經不知不覺地認為「快」是理所當然的。如果不快，人們會認為一切就來不及了，好像自己的世界就要被毀滅了。於是，你曾經買過的課程、業界高手分享的實用經驗，你已經沒有心思重新打開再去學習了。因為焦慮，你根本看不下去，更別說親自去嘗試和實踐了。

其實，如果你能理性客觀地仔細思考，會發現你和他人所在行業的特點和規律可能完全不同；你和他人在能力、資源和背景方面可能也存在天壤之別；你和別人在際遇、發展路徑，以及所處的圈子，可能早已不在同一個階段……而如果你不瞭解這些情況，沒有客觀、理性地分析就盲目跟風，亦步亦趨或是陷入無謂的競爭，反而只能徒增煩惱，讓你感到越來越焦慮，卻對現實沒有一點實際幫助。

說到底，感到焦慮的根本原因是你沒認清自己。因為無法認清自己而盲目焦慮，從而感到對未來越來越無力，也失去了掌控感。認識自我，是你開始認識這個世界並規劃你人生的非常重要的一個起點，沒有這些，你就沒有方向，你又怎麼能去堅持？

朱德庸先生曾寫過一段話，發人省思。我們焦慮，因為我們成不了我們希望成為的人，我們焦慮， 因為我們也不知道我們想成為一個什麼樣的人。歸根究柢，焦慮的本身是對未來莫名的不安，是對自己能力不自信的表現， 是「失去了掌控感」這件事。

（本文出自《爆發式成長 世界500強主管的高效成功學》作者：木沐)