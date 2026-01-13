對抗從眾惡性循環的策略「少數說服多數」的兩方法

我的同事們在教授團體和團隊相關的課程時，時常會選1957年上映的經典法庭電影《十二怒漢》（12 Angry Men）給學生看。這部電影講述一個陪審團審議一名青少年是否殺害家暴者父親的故事。這個陪審團中共有12名陪審員，一開始其中的11人都認為嫌犯有罪，唯有本片的主角，由亨利．方達（Henry Fonda）飾演的8號陪審員主張嫌犯無罪。爆雷提醒，是他逐漸說服了其他11位陪審員，讓他們改判嫌犯無罪。

我不會在課堂上播放這部電影，因為這情況幾乎是不可能發生的事：從眾壓力非常強大，單憑一人是不可能說服11個已經做出決定的人。幸好，就算我們自覺是少數，事實可能也並非如此。在第六章曾討論過，人們總是會高估主流意見的聲量。只要有一人暗地裡認同主流意見，就說明很有可能有更多人與我們想法相似。

本文出自《群智優勢》 從統計數字來看，如果假設人們會獨立且隨機地獲得資訊，但決策中有個客觀的「正確」選項，就不太可能出現大多數人均做出錯誤選擇的情況。不過伽利略（Galileo Galilei）等人想要指出，這情況不是完全不可能發生。

如果想要以少數說服多數，有兩個可以表達觀點的方式。其中一個是在團體的其他領域中證明自己的忠誠度，獲得社會心理學家艾德溫．霍蘭德（Edwin Hollander）所謂的「性格信用」（Idiosyncrasy credit）—即團體會允許忠誠的成員得偶爾不遵從團體規範或否定主流觀點。只要沒有違反團體中最神聖且不可侵犯的規範，忠誠成員表達異議時通常會獲得重視。

「性格信用」可以讓單一成員表達不同於團體的意見，但只有成員習慣於掌權者鼓勵改變時，這些不同意見才能真正地改變其他成員的想法。很可惜，事與願違，這種情況很少發生。

大家都覺得自己獲得權力和影響力後會「改變現有的做事方式」，但是在團體中待久了，自己的想法就會逐漸改變。等到接近權力中心時，便開始了解團體為何會這樣做事，而自己必須仔細選擇要改變的事物。那些為了求變而付出努力，並且在熬出頭後依舊推動改變的沉默改革者，其實少之又少。

另一個方式是公開挑戰現況或主流觀點―但是，記得要以尊重對方的方式提出，而且要堅持己見。隨著時間過去，團體就會將你視為比所有人都更早發現問題的人。

以長時間擔任美國參議員的伯尼．桑德斯（Bernie Sanders）為例，他長久以來都是民主黨的眼中釘。他拒絕自稱民主黨人，總是說自己的政黨傾向為「獨立無黨」。他會提出大家都不敢提出的觀點，也常常是民主黨團中單獨提出不同以見的人。他提出的異議非常一致且可預測，全世界的喜劇藝人都會用濃濃的紐約腔模仿他「百分之一中的百分之一」演講。

但當桑德斯參與總統候選人黨內初選時，他兩次獲得了出乎所有人意料的支持聲量。他就是社會學家丹．佛賽斯（Dan Forsyth）所謂的「受容忍異議人士」（tolerated deviant）的經典範例。說明大家已經知道且接受他一定會提出異議。

成為受容忍異議人士的祕訣就是長期保持相同立場。研究發現，大眾會尊重保持價值觀和立場一致的人，且會懷疑常常改變立場的人的真正動機。就像伯尼．桑德斯和八號陪審員，持續且一致的異議可以獲得其他成員的尊重。

然而，受容忍異議人士不代表可以對團體的一切提出異議，畢竟如果你認同團體的任何觀點，為什麼還要留在團體裡？會有效提出異議的人能夠強化團體的核心價值觀和規範，並且有策略地提出異議。桑德斯多年來一直都以民主黨的身分參選，在絕大多數議題上也都和黨團保持一致。

要想影響主流群體，就必須有盟友。從古至今，像8號陪審員這種孤單的異議者，甚少能夠改變主流意見。研究顯示，至少要有一個與你意見相同的異議人士，才有可能改變主流意見。此外，還必須要像伯尼．桑德斯一樣持續且公開地表達異議。每次討論你反對的議題時，都要公開闡述自己的立場，並確保其他人知道你的意見。改變主流意見非常艱難，但如果一個有持續且公開表達異議的次團體，就有機會可以促成改變。

桑德斯成功建立起少數派聯盟並讓主流團體做出妥協，這在競爭激烈的政壇中很少見。因為在現實世界中，少數很難影響多數。當團體感受到壓力，無論是時間壓力、競爭或是威脅，他們對異議的容忍度就會下降。戰爭、外星人入侵和時間限制都會提升從眾壓力，也會提升人們想要團體團結的需求。

（本文出自《群智優勢》作者：科林．費雪（Colin M. Fisher）譯者：王思源)