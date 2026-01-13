評估團隊動力狀態 教授要商學院學生用近五年財務數據預測它股價走向

假設你是商學院的學生，教授要你和另外兩位同學一同解決一個「財務問題」。你們要用一間公司最近五年的財務數據，預估該公司明年的股價。你和兩位組員討論，但是該公司的財務數據沒有明顯的趨勢―這間公司最早那年的股價是每股45元，之後四年分別是48、50和42元。

你和組員們很快討論完畢―你們稍微計算一下數字，選出了一個還算合理的數字（基本上就是算個平均值）。畢竟看到這個數據，你們基本就只能用猜的。

一如既往，這場測試是教授詭計的一環。教授當然知道正確答案，因為這是來自真實公司的實際數據。然後，教授說：「恭喜，你們這組的表現很棒，超過了全班八成的學生！」接著，他請你們填問卷，詢問你在小組討論時的感受。你們的凝聚力如何？溝通順暢嗎？和組員合作時的滿意度又是如何？

本文出自《群智優勢》 這個想像中的練習，就像加州大學組織心理學教授巴瑞．史托（Barry Staw）的一項研究。這項研究被多次重現驗證，旨在探討人們如何評估團隊的動力狀態。

在此研究中，其實還有另一個小把戲―表現回饋是隨機的。研究人員都會隨機告知各組的表現是做得很好（排名前20％），或表現糟糕（後20％），無論他們實際的評估結果如何。研究結果顯示，人們對團隊動態的回報，受到他們自認為表現如何的影響，遠大於團隊的真實狀況。那些被隨機告知表現良好的團隊，比被告知表現差的團隊，更常回報他們的團隊更具凝聚力、溝通更良好，同時也更願意接受改變。

史托的研究結果顯示，人對工作表現的想法會影響自己對之前團隊合作的印象。當然，合作過程超棒或超級糟糕時，大家都能清楚的感受到。然而問題是，多數團隊的合作體驗都處於不好不壞的位置。

在這些比較平庸的合作過程中，我們會從結果去回推團隊內的情況―透過最後的工作表現，去推測合作過程中造成這一結果的任何小細節。換句話來說，在團隊團結、充滿動力且溝通順暢時，大多數人都會有自己的一套理論來加以解釋。因此，人的大腦會得出以下的結論：我們獲得了好的結果，說明組員們的團隊合作一定很不錯。

塔克曼的模型和史托的研究結果則是相反，他的模型假設，團隊必須先建立信任並發展出規範（形成期→風暴期→規範期），然後才能有效地執行任務（表現期）。這意味著，如果不先做信任遊戲（trust falls）這類活動，就無法直接開始工作！但這正是團隊建立的迷思，現實並非如此：社交凝聚力是有效合作的結果，而非原因。

雖然，社交凝聚力確實可以在開始合作前培養良好關係，但沒有任何做法比有效合作更適合培養良好關係！你一開始可能是和團隊成員處於彼此生疏的狀態，但若一起達成一些成就，就可以更加喜歡且了解他們。諸如贏得遊戲、團隊專案獲得表揚或成功策劃烘焙義賣都可以。

我敢說，如果「驚嚇隊」每場都能以平均40分的差距獲勝，並且最終拿下金牌，他們的化學反應問題，可能就不會顯得那麼重要了。他們甚至不會記得當初到底有什麼分歧。他們所遇到的問題，因為失敗而被放大了。成功是解決所有問題的靈藥，失敗則會放大問題―當事情出錯時，團隊成員會想要互相責怪。

團體動力和有效合作其實是互利共生的關係。合作順利就能強化成員間的關係，合作不順就會讓成員關係疏遠。這看起來或許顯而易見，但這與塔克曼和其他團隊建立理論相悖。

對於「驚嚇隊」這樣的真團隊，好的團體動力不是最終結果―而是良好合作帶來的額外好處。人們太常試著先建構關係再攜手合作。然而，關係與合作是個沒有終點的循環，是一條銜尾蛇―人需要信任才能合作，而合作又必須以信任為基礎。

能開啟這個循環的最好方式，就是以強而有力的方式快速建立團隊，然後讓團隊立刻開始工作。組織心理學暨團隊訓練專家愛德華多．薩拉斯（Eduardo Salas）和同事檢視多個研究後發現，在貼近實際工作情況的環境中訓練成員，就可以有效建立團隊。

那麼，讓人們進行專注於信任和社交凝聚力的無聊活動呢？沒有太多證據證明這種活動有效。所以，若美國隊提前開始訓練，而不是靠在郵輪上生活來培養默契，「驚嚇隊」可能會比當初更像一個真正的團隊。

（本文出自《群智優勢》作者：科林．費雪（Colin M. Fisher）譯者：王思源)