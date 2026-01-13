「群智優勢」擺脫單核領導的過勞無奈 運用「團體動力學」激活部屬潛能極限

對於2004年「驚嚇隊」的糟糕表現，最常見的看法之一，就是他們缺乏「集體經驗」。球隊成員都很年輕，平均年齡才23歲。更重要的是，他們的對手都已經一起訓練和比賽很多年了，但是這支球隊的球員幾乎沒有一起組隊打過比賽。

記者艾文．張（Alvin Chang）在解釋美國隊不斷更換球員，還要配合NBA球季的問題時寫道：「美國隊很難確保讓球員們常常一起訓練並培養默契，阿根廷、西班牙和塞爾維亞國家隊的球員不一樣，他們可能從青少年時期就在一起打球了，有許多年的時間可以熟悉彼此的打法。」

不過，美國隊的做法也稱不上壞，甚至有許多人認為這是僅次於一起打球多年的選項，那就是外出度假。美國隊不只是一起訓練而已，他們離開奧運選手村，遠離記者和追星的人們，住在一艘名為「瑪麗皇后二號」的豪華郵輪上，安東尼為它取了「小二」（Deuce）這個外號。

小二上有美國隊所需的一切，包括一個二十四小時開放的籃球場。他們住在一起，像是在參加夏令營一樣，讓球員可以培養默契、了解彼此和建立信任。

他們會一起打撲克牌、辦舞會，而身為球隊領袖的老將艾佛森是出了名地愛惡作劇。他的隊友韋德回憶道：「艾佛森一直在胡鬧，他會在你睡覺的時候放東西在你耳朵裡。你在用耳機聽東西的時候，他還會趁你不注意把耳機搶走。

你會搞不清楚發生了什麼，因為他速度真的很快。」他們知道了前鋒拉瑪．歐頓（Lamar Odom）是個業餘DJ，詹姆斯很愛看書。簡而言之，他們做了許多提倡團隊建立（team-building）的人所建議的事，藉此來建立社交凝聚力（social cohesion）。那麼，到底是哪裡出錯了呢？

許多人認為要用團隊建立活動來培養成員間的化學反應。全世界的經理、顧問和教練都把它當成任何社交問題的解方。

但是，團隊建立究竟是什麼？這麼說好了，一個很好的解釋，來自於那些能夠準確資訊的典範，也就是電視廣告。在2000年代晚期，美國航空（American Airlines）拍攝了一支廣告，廣告的標語是「遠離塵囂」（Make your escape）。

他們認為人們想要遠離的其中一個地方，就是團隊建立工作坊。廣告開場就演出了信任遊戲失敗（引導者：「我們從這裡學到了什麼？」）。然後，上演以人類為棋子的西洋棋戲劇（引導者：「這是巧妙的一步，因為她進行了橫向和縱向思考！」）。還有人們戴著寫「誠實」的禮帽，分享自己感受的場景。

若身處在這樣的團隊中，並且建立工作坊，我也會想要立刻逃跑，因為這些團隊建立活動的前提是錯誤的，他們假設團隊成員必須要有信任和社交凝聚力，才能夠有效地團隊合作。

我認為這是教育心理學家布魯斯．塔克曼（Bruce Tuckman）的錯。1960年代，塔克曼提出了一個符合當時認知的團隊建立模型，但後續的研究發現他的模型有誤。這個模型當時之所以能廣為人知，部分歸功於塔克曼命名團隊建立階段時巧妙的押韻技巧：形成期（Forming）、風暴期（Storming）、規範期（Norming）、表現期（Performing）和解散期（Adjourning）。

塔克曼在研究了團隊建立研究後，想出了這個每一階段都有押韻的模型。而他參考的研究全都是二戰後針對社群領袖的團隊訓練研究，也就是俗稱的訓練團體（Training Group，簡稱T-Group）。平心而論，塔克曼的這個模型，確實很好地描述了訓練團體、社交俱樂部以及其他僅為其成員利益而存在的團體。

但是，使用這個模型來研究真團隊會造成許多問題。有一項研究正好能清楚地凸顯這些缺陷。

（本文出自《群智優勢》作者：科林．費雪（Colin M. Fisher）譯者：王思源)