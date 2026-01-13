台灣趕搭「早班車」 孫運璿一肩挑起發展台灣IC產業重責大任

1950年代，台灣一方面推動「三七五減租」、「耕者有其田」等土地改革政策，加速農業生產。另一方面積極發展勞力密集工業，奠定工業發展的基礎。1960年代，台灣工業發展已有相當的基礎，政府開始積極發展出口工業，設立加工出口區，企圖透過出口擴張，帶動經濟成長。

1970年代，台灣開始發展重工業，同時推動十大建設，充實台灣基礎設施，厚植經濟成長的基礎。此時台灣的勞力密集產業，因土地、工資成本上漲，政府積極研究發展技術密集、資本密集的新興產業。

本文出自《台灣科技島1981~2025》 當時蔣經國先生擔任行政院長，給時任行政院祕書長費驊一項重要任務。蔣經國要求費驊在科技發展方面，找出一個突破性的項目在台灣發展。費驊是上海交大土木系畢業，與同樣是上海交大畢業的潘文淵博士熟識。早在1960年代，費驊擔任台灣「中國工程師學會」總幹事，他請潘博士籌組「近代工程技術研討會」在台灣舉行。這個研討會邀請在美國學有專精的華裔工程師，赴台對台灣的工程師傳授最新的科技知識。

費驊接到蔣經國的任務後，立即想到潘文淵。為了費驊的重要任務，潘博士親自到台灣，花了數個星期拜訪台灣的主要電子業者，了解台灣電子產業當時的狀況。潘博士對台灣電子產業有了基本的認識後，他認為唯有發展上游的IC產業，方能突破當時台灣電子產業處於「組裝層面」的困境，開創新的局面。

1974年2月7日，費驊、潘文淵、方賢齊（時任電信總局局長）、高玉樹（時任交通部長）、王兆振（時任工研院院長）、康寶煌（時任電信研究所所長）以及孫運璿（時任經濟部長）等七位重要人士，齊聚台北市懷寧街「小欣欣豆漿店」的二樓，圍坐在一張大圓桌，一邊用早餐，一邊共商台灣邁進高科技新產業之路。

潘文淵對孫運璿部長報告，根據他考察台灣電子產業的心得，他認為台灣電子業應該從勞力密集升級到技術密集。IC是電子產業中最關鍵、影響層面最廣的產業，IC產業很有可能在1980年後，為台灣電子產業創造最大的附加價值。潘文淵認為「時間」是發展IC產業的關鍵，最快的捷徑是從美國引進技術，因為美國是IC產業的發源地。

當時半導體產業剛剛在美國誕生不久，IC問世也僅僅十多年，技術發展處於萌芽、快速發展的階段，台灣此時介入仍算是趕搭上「早班車」。這場早餐會敲定台灣發展IC產業的方向與原則，最重要的是獲得政府的全力支持，孫運璿部長一肩挑起發展台灣IC產業的重責大任。

在潘文淵的精心擘劃下，並且經專家的評估後，選定美國無線電公司（Radio Corporation of America，下稱RCA）為技術轉移來源。1976年3月，RCA同意以250萬美元技術轉移費及100萬美元技術授權金，與工研院簽訂十年技術轉移合約，除了轉移技術外，也培訓台灣人才。

1976年4月，台灣派出十三名第一批赴RCA受訓人員，學習IC設計、製造、測試、管理等，這批受訓人員包括曹興誠、蔡明介、曾繁城、劉英達、楊丁元、章青駒、史欽泰等人，皆是後來台灣IC產業中赫赫有名的人士。

（本文出自《台灣科技島1981~2025》作者：吳金榮)