108課綱重創台灣高科技競爭力 台大：微積分與普通化學明顯弱化

半導體製造業相較於網路、軟體、金融、生物科技等，是相當辛苦的行業，尤其是工程師的工作時間長，一旦生產線發生問題，相關的工程師即使在休假期間也必須立即回廠支援，半導體工程師的辛勞程度，幾乎與傳統勞力密集產業不相上下。

台灣工程師認命、耐操、具使命感，加上台灣半導體、高科技等企業在90年代豐厚的分紅配股制度，吸引許多人才投入，造就台灣在高科技、半導體產業的奇蹟。然而在歷經多年的經濟成長後，人民財富增加，社會富足，以往刻苦耐勞的習性開始減少，好逸惡勞的習性開始增加。

本文出自《台灣科技島1981~2025》 話說回來，台灣人民勤奮的程度雖然較以前退步，不過與歐、美等先進國家比較，還是勤奮許多。

同時，台灣開始邁入高齡社會，面對少子化的問題，這是台灣人才的重大危機。短期立竿見影的解決之道，是端出積極的移民政策，吸引國外人才來台工作。此外，台灣的大學、研究所也應積極招收外籍學生到台灣就讀，畢業後可進入台灣公司工作。

為了培育半導體人才，台灣於2021年在台大、陽明交大、清大、成大四所大學成立「半導體學院」培育半導體人才。值得注意的是，這些半導體學院延攬不少半導體產業的資深人士參與，例如被尊稱為「浸潤微影機之父」的台積電前研發副總林本堅院士，應邀擔任清大半導體學院院長，台積電前技術長孫元成博士出任陽明交大產學創新研究學院院長。

藉由業界人士參與，可確保「學用合一」，不會與產業脫節，尤其是半導體科技日新月異，與產業界密切連結，方能確保教學品質。

高科技、半導體產業等的工程人才，通常出自「理工科」──包括科學（science）、科技（technology）、工程（engineering）、數學（mathmatics），合稱STEM──的相關科系、研究所。而STEM的基礎為數學、物理、化學等自然科學。

中學是奠定物理、化學、生物等自然科學的基礎，因此中學課程的課綱影響教學甚巨，課綱必修課程的比重，對學生的學習有引導作用。中學時期是邁入高等教育的基礎，有人認為中學是大學的預備教育，若能在中學時代下功夫學習物理、化學、生物等自然科學科目，對將來進入大學有莫大的裨益。

2018年9月，教育部審議完成「108課綱」，大幅刪減自然領域的學分數。包括物理、化學、生物及地球科學的自然領域必修學分數，在「99課綱」共有十六個學分，在「108課綱」只有八個學分，等同每個自然領域科目只有兩個必修學分，這對中學的自然領域學科有重大的打擊。

「108課綱」提出後，台大電機資訊學院的張耀文院長憂心忡忡，期期以為不可。張耀文院長深知，「108課綱」刪減自然科必修學分將影響自然科學的學習，重創台灣在高科技的競爭力。2023年3月，張耀文院長在「台灣半導體產學論壇」中表示，台大發現，整體而言，第一屆使用「108課綱」的大一新生，基礎學科的成績較上一屆明顯弱化，尤其是微積分與普通化學。

雖然第一年的表現無法準確預測將來的發展，不過減少自然學科的必修學分，絕對會對台灣的高科技、半導體產業有重大不良的影響。政府應正視此影響，提出修正政策以提高台灣高科技人才的競爭力。

（本文出自《台灣科技島1981~2025》作者：吳金榮)