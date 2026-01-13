台灣不是沒有危機！先進製程領先英特爾、三星 1件事撼動台積電地位

快訊

台灣幅員狹小，缺乏自然資源，1960年代，台灣卻能勵精圖治、創造出驚人的經濟奇蹟，主要是台灣人的勤奮加上優秀人才的帶領。

80年代後，台灣邁入高科技產業，不僅穩穩掌握PC、伺服器、智慧型手機等資通訊產品的生產、代工，同時在半導體產業獨步全球，掌握先進製程的發展及產能，背後最重要的關鍵是台灣擁有聰明、勤奮的「人才資源」。

本文出自《台灣科技島1981~2025》
隨著台灣邁入高度開發的富裕社會後，年輕人刻苦耐勞的程度已經無法與以往相比，許多優秀的年輕人不會以進入半導體產業為就業的第一優先，金融業、服務業成為年輕人的最愛。

美國《紐約時報》（New York Times）曾以專文報導，過去十年，台積電在先進製程遙遙領先英特爾、三星電子等對手，優秀的工程師是勝出的關鍵。

如今台灣出生率下降、工作操勞，台灣青年對投入半導體產業「興趣缺缺」，這恐動搖台積電的領先地位。

《紐約時報》指出，過去十年，台積電員工總數增加近70%，而台灣的出生率卻腰斬，少子化的危機迫在眉睫。

另一方面，AI、生物科技等新興科技的新創公司，更能吸引頂尖工程師。

Google、微軟、艾司摩爾等國際一流大公司也與台積電在台灣競爭人才，由於外國公司的工作壓力較台積電小，讓台積電在徵才方面增加不少壓力。

（本文出自《台灣科技島1981~2025》作者：吳金榮)

