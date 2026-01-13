台灣科技島1981~2025：萌芽、破繭、轉型、爆發 以四十年產業歷程照見未來的路

對晶圓代工、EMS等為客戶代工生產產品的製造服務產業而言，維持自身的中立性是非常重要的原則。「不與客戶競爭」是做生意的不二法則，早期台灣宏碁、華碩這兩家個人電腦大廠，不僅有自有品牌的電腦產品，並且承接歐美品牌廠（如惠普、IBM等PC大廠）的訂單。

當宏碁、華碩自有品牌市場愈來愈大時，客戶時有抱怨，認為宏碁、華碩與客戶競爭，對客戶不利。因此宏碁、華碩採取行動，將品牌與製造分拆。

品牌公司不從事生產製造，所有的產品皆委外生產。代工公司只從事代工服務，沒有自有產品。緯創便是從宏碁分割出來的代工公司，和碩則是從華碩分割出來的代工公司。

本文出自《台灣科技島1981~2025》 晶圓代工的中立性、獨立性，較終端產品製造更敏感、更重要。IC設計公司將自家設計的產品交給IDM廠代工時，它們會擔心設計技術外洩，IDM代工廠在供不應求的時候，會不會將產能優先分配給自家產品，而IC設計公司的產能分配順序被排在後面。

因此選擇立場中立的純晶圓代工廠是IC設計公司的首選。下面是一個真實的故事，活生生點出IDM廠與客戶的矛盾關係。

1990年代初期，CD ROM光碟機開始進入PC市場，需求快速增加。台灣廠商看上這塊市場，紛紛開發CD ROM光碟機，許多大廠競相投入。例如明基、廣明光電（由廣達投資，於1999年成立）、光寶集團的源興科技（1999年光碟機事業從源興科技分割出來成立建興電子）、英群（BTC）等，皆大舉投入CD ROM光碟機的研發製造。

在台灣如火如荼發展CD ROM光碟機產業的同一時間，台灣的IC設計業也看到CD ROM光碟機的發展潛力，紛紛投入相關IC的開發設計。當時CD ROM光碟機IC的霸主是美商Oak Technology，市占率曾高達90%以上。Oak Technology的創辦人臧大化先生，早年在台灣成長，曾就讀於師大附中。後隨父親移居日本，在日本完成高中學業後進入千業大學就讀，之後移居美國並完成大學及碩士學位。

聯電是Oak Technology CD ROM解碼器IC的晶圓代工廠，在同一時間，聯電的IC設計部門也積極開發CD ROM 解碼器，明顯與Oak Technology直接競爭。除了市場商機外，Oak Technology懷疑聯電將它的IC設計「透漏」給聯電的IC設計部門，使聯電的IC設計部門得以「抄近路」設計出CDROM解碼器。

1990年代初期，一位台灣半導體業界的老鳥，某天走入矽谷一家飯店，他眼睛一亮、發現幾位大人物坐在飯店一樓的餐廳。聯電高層的曹興誠、宣明智及劉英達皆是座上賓，另外一位是Oak Technology創辦人臧大化。這位老鳥進入的時間很恰巧，正好聽到這四位大人物精彩的對話。

臧大化很不高興地對曹興誠董事長說：「老曹，你太不夠意思了，居然抄我的CD ROM解碼器！」曹董急忙回答：「我沒管到這些細節，這應該問管業務的宣明智。」宣明智馬上辯解：「我只管業務，產品細節應該問管生產的劉英達。」矛頭指向管廠務的劉英達，球到手上，他只好回答：「我只管製造，產品的開發要問蔡明介。」「好佳在」當天蔡明介不在現場，否則場面一定很難看。這個真實故事凸顯IDM廠從事晶圓代工會遭遇到的狀況。

對IC設計公司而言，代工廠的首選是純晶圓代工廠（如台積電），選擇IDM廠做代工是不得已的。三星電子、英特爾欲力拚晶圓代工，儘管它們皆強調晶圓代工是獨立的事業單位，然而客戶仍會有顧忌。

例如英特爾前執行長季辛格曾對超微喊話，歡迎超微到英特爾下晶圓代工訂單。即使英特爾的代工價格低廉，且生產技術精進，超微也一定不會到英特爾投單。即使沒有技術外洩的考量，在英特爾投單壯大英特爾，在在都會造成對超微的威脅。

台積電能在晶圓代工產業一枝獨秀，除了技術領先群倫外，不與客戶競爭、沒有自己的產品，是緊緊抓住客戶的基石。

（本文出自《台灣科技島1981~2025》作者：吳金榮)