恩智浦執行長法說會抱怨台積電1事 科技大廠總座籲與客戶共體時艱

聯合新聞網／ 商周出版
台積電。（路透）

台積電除了在先進製程領先外，成熟製程也競爭力十足。2023年，荷商恩智浦的執行長在法說會上，坦承前兩年受到頗負盛名的一線晶圓代工廠（委婉指台積電）持續漲價的影響，墊高成本，影響該公司的獲利。

恩智浦的執行長說，目前二線晶圓代工廠已顯著調降晶圓代工價格，但仍對恩智浦幫助不大，主因是恩智浦的一線客戶以及車用、工業用等晶片，皆由台積電代工，而車用、工業用等晶片規格嚴謹，對品質要求很高，因此很難取得客戶的同意更換晶圓代工廠。

本文出自《台灣科技島1981~2025》
這突顯台積電的品質深獲客戶信任，然而從2022年下半年起，半導體市場開始反轉，景氣急轉直下。

2023年半導體產業在庫存調整，終端需求疲弱下，市場陷入衰退泥沼，晶圓代工廠的產能利用率下滑到60%至70%左右，連台積電也不能倖免。

二線晶圓代工廠開始以各種方式迂迴降價（例如投一百片晶圓，額外送二十片免費），後來甚至直接降價。

不過台積電的價格仍然不動，難怪恩智浦的執行長會在法說會上抱怨。

台積電應積極看待客戶對價格的看法，以避免競爭對手趁機而入。最高明的策略是在敵人未發動攻勢前，就封堵敵人可能進攻的缺口。

台積電的三大競爭力為「技術領先」、「卓越製造」以及「客戶信任」，其中客戶信任，除了台積電保證決不會成為客戶的競爭對手外，與客戶共體時艱、適度地調整價格策略，也會是重要的一環。

（本文出自《台灣科技島1981~2025》作者：吳金榮)

