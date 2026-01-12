台積電、英特爾、三星2奈米製程爭霸賽誰贏？ 專家：量產時程很近就不是重點

2023年7月25日，英特爾宣布瑞典電信設備供應商愛立信（Ericsson）將使用Intel 18A製程，生產愛立信新的晶片。英特爾及愛立信沒有提供進一步細節，也未提供晶片產出的日期。這則新聞有點像英特爾吹口哨走夜路的感覺，找愛立信背書英特爾的先進製程將如期推出。

2奈米技術的進入門檻應該很高，台積電、英特爾將在2奈米導入GAA架構以及「晶背供電」等新技術（台積電在1.6奈米才會導入晶背供電），這將面臨不少工程的挑戰。英特爾在實驗室可能已經完成2奈米、1.8奈米的試做，愛立信應該已經在英特爾實驗室投片試做新晶片，也可能有實驗室的晶片產出，因此英特爾才發表愛立信將使用Intel 18A的消息。

從實驗室到工廠量產，有一段很長的路要走，有很多障礙必須克服，英特爾四年五製程是否能順利達陣還有待觀察。

英特爾、三星電子積極搶進最先進製程，對台積電將造成不小的壓力。目前台積電在7、6奈米、5、4奈米、3奈米製程取得領先，蘋果、超微、高通、聯發科、輝達等公司大部分皆採用台積電的先進製程。三星之前在4奈米製程的性能、良率皆不符客戶要求，使高通、輝達等不得不將需要最先進製程的產品轉向台積電投單。

如今三星電子的良率已有改善，因此頻頻對高通、輝達、超微等公司招手，相信三星電子會祭出最好的條件，希望能搶到台積電先進製程的訂單，不過成績似乎不佳。

號稱「台灣貝爾實驗室」的台積電全球研發中心於2023年7月28日正式啟用，將有七千名研發人員進駐，專注於2奈米製程，以及更先進的製程技術開發。台積電每年研發預算約占營收8%左右，2022年研發預算高達54.72億美元（約占營業額的7.2%），與2021年的44.65億美元（約占營業額的7.9%）比較，成長了22.6%。

主因是台積電2022年營收達758.81億美元，較2021年的568.2億美元成長33.5%，因此2022年研發費用占營收的比率下降，不過研發費用的金額仍有兩位數的成長。

在半導體先進製程的賽道上，除了研發必須投入龐大的資金、資源外，建立生產線更是需要龐大的資金，台積電近幾年每年資本支出都在300億美元以上。三星電子與英特爾皆是資本雄厚的公司，因此有足夠的資源投入先進製程的開發。

台積電、三星電子及英特爾目前皆積極發展3奈米、2奈米先進製程。三星電子雖然最先發表3奈米GAA製程量產，不過目前為止似乎還沒有大客戶採用三星電子的3奈米製程。

台積電雖然較三星電子晚約半年宣布3奈米製程量產，然而現在蘋果、超微、高通、輝達、

2奈米製程將會是這三大公司的決戰點。量產時程只要不要相差太多，就不會是勝負的重點，製程的性能、良率、客戶接受情形，才是勝負的關鍵點，能夠推出性能最佳、良率最好，以及價格合宜的2奈米製程的公司，就會成為2奈米製程爭霸賽的贏家。

（本文出自《台灣科技島1981~2025》作者：吳金榮)