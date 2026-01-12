台積電、三星電子、英特爾決戰2奈米 它重新奪回龍頭地位計畫洩內情

目前台積電居於領先地位，最先進的製程為採FinFET（鰭式場效電晶體，fin field-effect transistor）架構的3奈米製程，已開始量產。蘋果是最先採用台積電3奈米製程的公司，2023年9月推出的iPhone 15 Pro Max的應用處理器，就是採此製程生產。

台積電於2022年年底正式宣布3奈米製程量產，這與原來預計的量產時程相較，拖延不少時日。主要是因3奈米製程有不少工程障礙待克服，無法依原來設定的進度推進。

本文出自《台灣科技島1981~2025》 三星電子於2022年6月底正式宣布成功量產3奈米製程，需要注意的是採用GAA架構，這是比FinFET更先進的半導體架構，台積電預計在2奈米製程才會使用GAA架構。從表面上看，三星電子在3奈米製程狠狠地超越台積電，不僅量產時程領先，而且在技術上直接跳躍到次一世代的半導體架構。

然而實際的狀況是，似乎沒有大客戶（如高通、輝達等）採用三星電子的3奈米製程，主因是良率不佳。曾傳出三星電子3奈米製程的良率大幅提升到60%，勝過台積電的55%，不過實際情況恐與傳言差很多。直到2025年3月，尚未見到三星電子的3奈米製程接到大客戶的代工訂單，顯示良率仍未提升到讓大客戶滿意的程度。

英特爾本來是半導體製程技術的領導者，技冠全球。然而英特爾在14奈米邁向10奈米（現Intel 7）的過程中蹉跎許久，讓台積電能夠在7奈米製程脫穎而出，成為全球半導體製程技術最領先的公司。

英特爾前執行長季辛格上任後，肩負復興大計，除了揭櫫「IDM 2.0」策略外，也在歐洲、美國大舉投資興建晶圓廠，同時更是非常積極地開發先進製程。

根據英特爾的技術藍圖，從2022到2025年，四年間將推出五個世代的製程（Intel 7、Intel 4、Intel 3、Intel 20A、Intel 18A）。Intel 7目前已經進入大規模量產，Intel 4於2023年下半年開始量產。

相當於台積電3奈米製程的Intel 3，於2024年下半年開始量產，Intel 3也和台積電一樣採用FinFET架構。Intel 20A預計於2024年下半年準備量產，Intel 18A預計於2025年下半年量產，這兩個製程相當於2奈米、1.8奈米。

倘若英特爾能如期量產Intel 20A、Intel 18A，就可能超越台積電、三星電子（這兩家公司皆預定在2025年量產2奈米製程），重新奪回全球製程技術的龍頭地位。

