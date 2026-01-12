多位民眾將房子抵押拿錢去投資 某房屋仲介公司前股東吸金逾20億

李永然律師

近年來在台灣，「詐騙」的案件可以說是無日不有，每個人身邊的親友員工常有受騙，甚或自己也曾經受騙。人人皆知「詐騙」是犯罪行為，會遭到國法制裁；詐騙也是基於「貪念」的「十惡」行之一。

至於受詐騙者是被害人，目前詐騙集團詐術不斷地升級，其話術也不斷翻新，導致許多民眾在第一次受害報案後，又再次掉入詐騙陷阱。依據刑事警察局統計，民國114年已有超過五千人，即近5%的詐騙案件，其被害人報案「二次」以上；又其中前三名詐騙手法分別為「假投資」、「假交友」（先交友，再投資詐財）及「網路購物」詐騙，這三類手法也較易發生被害人重復受害的情形。

本文出自《破解不動產詐騙術》 詐騙犯詐取他人錢財，令被害人痛不欲生，有些被害人甚至因此憤而尋短自殺，日前還有被害人的親人為了逮捕車手，還會不顧安全，例如：台中太平區六旬邱姓婦人遭詐騙新台幣四百萬元，邱婦的女兒不甘其母受騙，出面誘騙三十七歲吳姓車手，不料遭吳姓車手識破，駕駛逃逸，邱婦女兒奮不顧身，趴上引擎蓋，用「肉身擋車」，警方也藉機圍捕逮住車手。

筆者衷心希望除政府能努力打擊詐騙外，民眾也切勿行詐，而應行「八正道」，從事「正業」，切勿以「行騙」為業。另外民眾也應努力「修行」，要深切瞭解「多欲為苦」的道理，認識「人心富足，賽過金錢富足」，使自己能做到「少欲知足」，才不會因「貪念」，而掉入受詐騙的陷阱。

筆者以下舉兩則案例說明：

【案例一】張姓婦人四年被騙走一．六億元

民國114年10月6日自由時報報導：六十七歲張姓婦人先前曾購買「靈骨塔」塔位，近來疑因「個人資料」外洩，且被詐騙集團掌握，詐團假冒殯葬業者，以投資「生基位」等殯葬產品為由，編造各種理由騙錢，還騙張姓婦人去抵押不動產（註3），四年來共騙走新台幣一億六千萬元。

【案例二】台中房仲前股東，吸金逾二十億元

民國114年9月23日自由時報報導：台中某房屋仲介公司葉姓前股東，涉嫌以投資公司，放款、股票等手法，疑似吸金逾新台幣二十億元，台中市第六警分局表示：西屯派出所已接到五位民眾報案，表示借錢或將「房子」讓葉男「抵押」後將錢拿去投資，受害民眾正串聯籌組「自救會」。

由上述兩個案例，可知不論詐騙或吸金都是利用被害人的「貪念」及投資或保障自己權益知識的欠缺，設計圈套，吸引被害人掉入陷阱而行詐。

就以案例一而言，張姓婦女有些現金已遭詐騙，而詐團又知道被害人名下有「不動產」，進而勾結「地下錢莊」，將被害人的不動產拿去抵押，以「高利貸」方式貸出款項，繼續用投資名義詐騙，把被害人騙得團團轉，詐乾一切錢財，連「棺材本」也騙了！

