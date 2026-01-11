企業董座6旬母遇「地面師」連環詐、抵押名下兩幢透天厝 損失逾億

快訊

李永然律師

有立法委員在立法院質詢行政院卓院長時，表示2024年國人被詐騙金額是2023年的五．七倍，亦即詐騙財損金額由2023年的新台幣（下同）八十八億元飆升至五百零二億元。卓院長答覆質詢時坦言：政府的努力遠不及國人的要求。

臺灣目前的詐騙問題已氾濫至令國人生活不安，並且逐漸腐蝕人心，除了政府應採取有效對策進行打詐，同時也需社會各界共同努力面對此一危害。

本文出自《破解不動產詐騙術》
「詐團」目前已經「企業化」、「組織化」、「科技化」、「國際化」，同時詐團不僅對準人們的「現金」，現更延伸至覬覦人們的「不動產」，以下先舉三個案例說明：

【案例一】退休企業顧問被騙光老本，房產也騙去抵押

民國114年1月26日自由時報報導：一名六十歲從企業界退休的陳姓婦人，日前在「臉書」點擊「投資廣告」後，誤信網站上「保證獲利，穩賺不賠」等詐騙話術，將「存款」全數投入泰達幣投資被騙光，又在詐團的金主和代書安排下，將自己的房產設定「抵押貸款」，總共被詐團騙光兩千多萬元。

【案例二】許姓翁抵押老屋面交女車手，幸由警所長識破

民國114年1月27日自由時報報導：新北市鶯歌許姓老翁，遭「投資詐騙」，他將「老屋」拿去抵押六十二萬元，到一處超商正面交女車手之際，被巡邏途經的鶯歌分駐所鄧所長發現，上前盤問女車手，員警當場起獲女車手身上偽造證件、收據，老翁才回神差點遭騙，甚至連房子都差一點不保。

【案例三】彰化縣董娘遇「地面師」連環詐，損失逾億元

民國114年2月19日聯合報報導：有一名企業董事長的六旬母親於2024年間接到「假檢警」電話，告知她的帳戶涉「洗錢案」須被監管；董娘不但交出「帳戶」，還抵押名下兩幢透天厝借錢贖回，合計財損破億元。

由前述三個案例，可知詐團的手法利用「假投資」、「假檢警」……等手法，令善良單純的民眾誤信；除了騙取「現金」，倘被害人已無現金，則慫恿拿房地產地抵押貸款，再行榨乾。依臺南、基隆和嘉義市警方於民國114年2月20日發布打詐成果，發現其中「假投資詐騙」占大宗。警官分析現在民眾想要多賺錢，尤其想要有以錢滾錢的被動收入，反被詐團利用騙錢。

面對當前詐騙氾濫的社會環境，努力「修行」益顯重要，依《百法明門論》中提到「根本煩惱」，「貪」即列為首位，又《佛說四十二章經》也提到「愛」與「欲」使人愚蔽，透過修行，使自己能減少「貪欲」，進而能少欲無為，令身心自在。

就以【案例一】、【案例二】均受「投資詐騙」的不實話術所引誘；其實都已經退休，也存了老本，原來可以不必再去貪圖高獲利，卻因貪圖高獲利、保證獲利，導致反遭詐團利用被害人的心態，而受詐失財。

（本文出自《破解不動產詐騙術》)

