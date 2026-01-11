存10年也不夠頭期！年輕人「精緻窮」拒當守財奴 網憂：老了生病怎麼辦

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友感嘆，高物價、高房價的壓力使許多年輕人成月光族。 示意圖／ingimage
一名Dcard網友近日以「月薪三萬卻活得像月入十萬？我看見台灣年輕人的『精緻窮』真相」為題發文，分享自己觀察到的年輕族群生活現象。貼文指出，許多年輕人雖然薪水不高，仍追求高質感生活，選擇將有限的收入花在「體驗」與「外表」上，這種現象被媒體稱為「精緻窮」。

原PO表示，他近期與公司幾位年輕同事聊天，發現「精緻窮」族群特徵明顯，手機一定是iPhone Pro Max、耳機是AirPods Pro，叫外送不在乎運費，手搖飲或咖啡隨便買，下班後在社群平台分享餐酒館、做臉、健身或規劃旅行，乍看之下，似乎年薪百萬，實際月薪卻多落在35K至45K。扣掉生活開銷，每月存款可能不到3,000元，不少是月光族或背卡債。

原PO也分享與一位年輕同事的對話，當被問到為何不省錢，同事表示，即使現在一個月省吃儉用存2萬，一年存24萬，存10年也才240萬。現在隨便一間像樣的房子都要1500萬起跳，連頭期款都不夠，更別說10年後房價漲到哪去，既然怎麼省都買不起未來，那不如把錢拿來買現在的快樂。

原PO認為，這種精緻窮並非單純虛榮，而是在高房價、高壓、高通膨的社會下，年輕人唯一能掌握的「控制感」，雖然對完全不儲蓄的方式未必認同，但開始理解這樣的行為。

貼文下方網友紛紛點頭，「台灣存錢的目標例如房子太過遙遠，遠到大多數人努力半輩子，甚至一輩子才有機會買到，就更容易產生先滿足當下的想法」、「精緻窮這種說法，心態跟過去那種上一代逼小孩，一定要買房結婚生子人生才圓滿的老人差不多」、「不偷不搶不買房不結婚，一人飽全家飽，父母有房子不用租金，每個月給些孝親費，過得也還好」、「撇除買房無法負擔不說，老實說還是要為老了做打算，假如家裡有礦當月光族也不是不可啦，但會養成習慣」。

也有許多人吐槽，「還有現在詐騙多，與其辛苦存來的錢被騙光，不如花光來得舒服些」、「不少人努力了一輩子，錢都被騙光了欸」、「別說買房，光自己生個病，家裡出點事，我就看他怎麼把錢拿出來」、「薪水沒漲房價不知漲幾倍，精緻窮、節儉窮還不都買不起房」、「我月入11萬卻活得像3萬」。

