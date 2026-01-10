三主題三趨勢 洞悉2026年迎新局
2026年伊始，全球市場震盪中走高，富蘭克林坦伯頓基金集團預期，投資人在新一年度將迎來更廣泛的機會，卻也會面臨更複雜的挑戰，經理團隊匯整短期性的三大主題與長期性的三大趨勢，協助釐清市場風向、精準發掘亮點所在。
富蘭克林坦伯頓基金集團針對2026年投資環境，歸納出三大循環主題。
一、機會擴大（Broadening）
美國過去十年投資表現領先全球，但隨著全球貨幣政策寬鬆，預期今年起獲利成長的現象可望擴展至美國以外地區，尤其新興市場與歐洲。看好美國小型股、工業與金融業因利率下調、債務成本降低之下的獲利前景。
二、殖利率曲線陡升（Steepening）
聯準會2025年九月重啟降息後，今年上半年將持續其寬鬆立場，而全球多數央行同步調降利率，推動殖利率曲線陡升，短期利率下滑，進而促使投資人從現金轉向債券、股票等風險性資產，以尋求較高的收益。
三、美元偏弱（Weakening）
美元貶值趨勢明顯，過去一年來修正將近一成，降息趨勢未變、全球資金流向美國以外市場等因素都可能讓美元承壓，富蘭克林證券投顧表示，此時對非美資產來說，例如新興股債市、歐股甚至黃金等商品價格都相對有利。
富蘭克林證券投顧認為，長期而言，還有三大趨勢將進一步形塑未來五年全球投資格局。
一、智能時代（The Age of Intelligence）
人工智慧（AI）正加速滲透各行各業，從硬體、數據中心到能源基礎建設，投資機會遍佈科技、工程、原物料等領域。富蘭克林坦伯頓科技基金（本基金之配息來源可能本金）團隊分析，AI不僅提升效率，也改變工作型態，特別是在醫療、教育、公共服務等低生產力產業的應用潛力大。
二、私募漸成主流（Private Markets Go Mainstream）
私募股權、私募信貸等替代性資產也逐漸踏入主流市場。隨著基金創新、法規調整及資訊科技應用，更多投資人能參與高報酬、多元化的私募市場。首批進入者將享有最大紅利，但隨著資金流入，平均報酬率將逐步下滑。
三、大政府時代（An Era of Big Government）
全球化退潮，取而代之的是政府在貿易、財政與產業政策的角色日益擴大。美國、歐洲、中國等主要經濟體財政赤字攀升，相關的補貼、關稅等政策普遍推行，可能推高實質利率、增加資本市場風險，壓抑長期投資的報酬空間。
2026致勝關鍵 美元、非美資產齊掌握
富蘭克林證券投顧表示，全球歷經三年多的牛市行情，未來的波動勢必加劇，然而整體而言，今年投資機會依然暢旺，鼓勵投資人配置內容必納「收益」、「債券」、「精選」三主軸，唯有洞悉趨勢、把握策略、審慎布局並保持彈性靈活，方能在變局中穩健前行。
