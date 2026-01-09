快訊

林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

館長陳之漢直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

預言 Joeman 翻車成名！星座專家白瑜遭控「與已婚男泡湯」 6點聲明喊告

聽新聞
0:00 / 0:00

台股破3萬點仍只敢定存！她嘆原生家庭成心魔 網安慰：已贏8成人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友指出，原生家庭的理財經驗使她遲遲不敢進行投資。 示意圖／ingimage
一名女網友指出，原生家庭的理財經驗使她遲遲不敢進行投資。 示意圖／ingimage

一名女網友在Dcard發文分享，表示自己近期情緒相當低落，回溯這份不安感其實來自原生家庭的金錢經驗。她提到，父母長期從事生意，收入不穩定，從她有記憶以來就不斷被債務追著跑。只要手上有些閒錢，父母就會帶全家出遊、吃好的、買貴的；一旦收入下滑或需要繳交貨款時，便四處借錢周轉，利息再高也在所不惜。

在這樣的環境中成長，讓她逐漸對金錢產生極度的不安全感。她坦言，自己明白基本的理財觀念，也知道台股突破30,000點、投資0050或台積電、長期定存會被通膨侵蝕等道理。她偶爾也會嘗試購買個股，投資結果有賺有賠，但始終不敢投入太多資金。

她形容，那種「該死的沒安全感」讓她只能小額投資，更多時候選擇死守存款，彷彿一定要看到帳戶裡的數字，心才能安定下來。她也清楚，若持續維持這樣的狀態，即使再努力工作，恐怕也追不上通膨速度，想翻轉階級更像是天方夜譚。然而，理智與情緒之間的拉扯，讓她始終無法跨出那一步。因此，她在文末向網友求助，詢問是否有相同成長背景、成功走過心魔的過來人能分享經驗。

貼文下方網友安撫原PO，認為不必過度糾結是否錯過投資時機，「至少妳沒虧錢，股市有八成的人都輸錢，妳沒投入股市代表妳贏這八成的人」、「其實妳沒買到這些股票也沒關係的，因為就算買到了妳的人生也不會因此翻身」、「人生也不會因為這次的獲利或失敗就從此一蹶不振」、「建議不要急，股市永遠有機會」、「少賺而已，總比賠到脫褲子好吧」、「我自己有去借書，金錢信念那種，覺得有去改善我對金錢的看法」、「現在台股上30000點我已經不敢買，覺得現實經濟面其實沒那麼好」。

也有網友分享不同角度的看法，「哪天台股回到15000點，妳又會說還好我都在定存」、「直接定期定額0050就好了，但記得投資的量要是妳能夠足以忘記的那種」、「一開始也不用多，幾百元也可以」、「定期定額0050跟VT，然後不理他，不要把那些當作自己的錢」、「妳存定存跟你爸媽觀念差沒有關係好嗎？妳知道存錢不知道投資，是妳自己沒有去主動了解」。

理財 定存 台股 原生家庭

延伸閱讀

每天「第一杯」喝錯恐罹癌！醫示警恐怖機制：大腸慢慢腐蝕卻無感

2026赴日注意！旅遊達人提醒誤踩1陷阱多花冤枉錢 11月前安心爆買

配眼鏡花費破萬！他懷疑自己成「盤子」 內行揭殘酷真相：成本很低

LINE手機雙開攻略！OL求「公私分離」 安卓機最方便、iPhone四招可用

相關新聞

台股破3萬點仍只敢定存！她嘆原生家庭成心魔 網安慰：已贏8成人

一名女網友在Dcard發文分享，表示自己近期情緒相當低落，回溯這份不安感其實來自原生家庭的金錢經驗。她提到，父母長期從事生意，收入不穩定，從她有記憶以來就不斷被債務追著跑。只要手上有些閒錢，父母就會帶全家出遊、吃好的、買貴的；一旦收入下滑或需要繳交貨款時，便四處借錢周轉，利息再高也在所不惜。

債滾債怎生活…他月還貸款逾7萬 網看明細驚：新青安接盤俠？

現代人通常都面臨多種貸款要繳，包括房貸、車貸、學貸、個人貸款，甚至還有信用卡債務，龐大的…

64歲單身節儉男興趣是存錢…資產逾2千萬 退休前1意外令他決定重返職場

每個人對退休老後生活的想法都不一樣。一位64歲男子即將開始領取年金，他的金融資產累積超過…

根本沒在幫忙生錢…郵局存款「0利息」嚇壞她 高手分享領6%秘訣

台股驚驚漲站上3萬大關，不少民眾寧願將錢投入股市或買ETF以換取較好的報酬，反而不想放在利率低的定存…

雙薪夫妻年收130萬能買1500萬房嗎？ 公教人員貸款成數讓人心涼了

房貸佔薪水幾成才是合理範圍內呢？一名網友在Dcard表示，他跟太太雙薪年收加起來共130萬，…

扮地面師詐走7屋、偽造獨居老人「代筆遺囑」律師遭重判25年

近年來「詐騙」的案件，新聞報導充斥全臺，無日不有，看到內政部警政署…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。