快訊

台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

父母雙亡成孤兒…小六童辦完喪事才哭「讓媽媽安心走」校長心疼

債滾債怎生活…他月還貸款逾7萬 網看明細驚：新青安接盤俠？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，被每個月的貸款金額壓得喘不過氣。圖／AI生成
一名網友表示，被每個月的貸款金額壓得喘不過氣。圖／AI生成

現代人通常都面臨多種貸款要繳，包括房貸、車貸、學貸、個人貸款，甚至還有信用卡債務，龐大的資金壓力也把人壓得喘不過氣來。近日一名網友於Dcard以「這種貸款怎麼生活」為題po文，指自己快被貸款壓垮。

從原po的擷圖可發現，光1月份就要扣款的貸款金額高達72,519元，也難怪原po寫下「每天都活得好累」這樣的感嘆字句。po文底下不少網友紛紛回應，「那幹嘛貸，貸之前不知道要還喔」、「房貸就算了，信貸是你自己選擇的」、「借錢還錢，天經地義」、「信貸每筆還款金額也太高」、「我懂你在炫耀自己開槓桿開很大」。

其他人則表示，「好可怕，每個月都不能沒有工作欸，無法想像這種生活」、「房子賣掉還款改租屋啊」、「是新青安的後遺症嗎」、「應該是新青安接盤俠？」、「首購+新青安這樣也是會兩筆」、「看來又是一個槓桿王」、「有多少能力做多少事，沒本事就別買東買西」。

也有曾任銀行授信審查與貸款的網友分析，原po目前正處於債滾債窘境，包括兩筆房屋貸款月付金就要46,223元、三筆信貸中還有兩筆近期增貸，其中亦有一筆剛核貸，三筆信貸總月付金約26,296元，「月薪就算有100K，光是還給銀行的就去掉月薪3分之2，怎可能不累？」

此外，若原po還有信用卡帳單或消費分期、融資車貸等，恐怕未來對於還款能力是雪上加霜。由於原po信貸兩筆都是近增，對銀行來說已算是信用擴張，真的要特別保守謹慎。還有人提醒原po，「記得保險要保，哪一天如果工作中有什麼疾病、意外，至少還能保障你」。

新青安

延伸閱讀

64歲單身節儉男興趣是存錢…資產逾2千萬 退休前1意外令他決定重返職場

根本沒在幫忙生錢…郵局存款「0利息」嚇壞她 高手分享領6%秘訣

雙薪夫妻年收130萬能買1500萬房嗎？ 公教人員貸款成數讓人心涼了

相關新聞

債滾債怎生活…他月還貸款逾7萬 網看明細驚：新青安接盤俠？

現代人通常都面臨多種貸款要繳，包括房貸、車貸、學貸、個人貸款，甚至還有信用卡債務，龐大的…

64歲單身節儉男興趣是存錢…資產逾2千萬 退休前1意外令他決定重返職場

每個人對退休老後生活的想法都不一樣。一位64歲男子即將開始領取年金，他的金融資產累積超過…

根本沒在幫忙生錢…郵局存款「0利息」嚇壞她 高手分享領6%秘訣

台股驚驚漲站上3萬大關，不少民眾寧願將錢投入股市或買ETF以換取較好的報酬，反而不想放在利率低的定存…

雙薪夫妻年收130萬能買1500萬房嗎？ 公教人員貸款成數讓人心涼了

房貸佔薪水幾成才是合理範圍內呢？一名網友在Dcard表示，他跟太太雙薪年收加起來共130萬，…

扮地面師詐走7屋、偽造獨居老人「代筆遺囑」律師遭重判25年

近年來「詐騙」的案件，新聞報導充斥全臺，無日不有，看到內政部警政署…

認識不到兩個月就結婚…只為想搬出去！全職主婦吶喊：我的付出在丈夫眼裡不算工作

書介 「我們遇到的女性說她們沒有名片，但她們從未休息過。只是社會從未將她們的勞動視為『工作』。」京鄉新聞性別企劃團隊訪談了數十位女性，這是一本從「工作」的視角，記錄高齡女性們一生努力的訪談集，講述了

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。