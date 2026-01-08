債滾債怎生活…他月還貸款逾7萬 網看明細驚：新青安接盤俠？

現代人通常都面臨多種貸款要繳，包括房貸、車貸、學貸、個人貸款，甚至還有信用卡債務，龐大的資金壓力也把人壓得喘不過氣來。近日一名網友於Dcard以「這種貸款怎麼生活」為題po文，指自己快被貸款壓垮。

從原po的擷圖可發現，光1月份就要扣款的貸款金額高達72,519元，也難怪原po寫下「每天都活得好累」這樣的感嘆字句。po文底下不少網友紛紛回應，「那幹嘛貸，貸之前不知道要還喔」、「房貸就算了，信貸是你自己選擇的」、「借錢還錢，天經地義」、「信貸每筆還款金額也太高」、「我懂你在炫耀自己開槓桿開很大」。

其他人則表示，「好可怕，每個月都不能沒有工作欸，無法想像這種生活」、「房子賣掉還款改租屋啊」、「是新青安的後遺症嗎」、「應該是新青安接盤俠？」、「首購+新青安這樣也是會兩筆」、「看來又是一個槓桿王」、「有多少能力做多少事，沒本事就別買東買西」。

也有曾任銀行授信審查與貸款的網友分析，原po目前正處於債滾債窘境，包括兩筆房屋貸款月付金就要46,223元、三筆信貸中還有兩筆近期增貸，其中亦有一筆剛核貸，三筆信貸總月付金約26,296元，「月薪就算有100K，光是還給銀行的就去掉月薪3分之2，怎可能不累？」

此外，若原po還有信用卡帳單或消費分期、融資車貸等，恐怕未來對於還款能力是雪上加霜。由於原po信貸兩筆都是近增，對銀行來說已算是信用擴張，真的要特別保守謹慎。還有人提醒原po，「記得保險要保，哪一天如果工作中有什麼疾病、意外，至少還能保障你」。