年終獎金掌握532原則 善用美元利變終身險布局保障及退休準備

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

馬年將至，春節連假與即將入袋的年終獎金成為近期上班族的討論話題。根據人力銀行最新調查，今年有近七成的企業預期會發年終獎金，平均發放1.56個月；另超過六成企業預期2026年會調薪，平均調幅4.5%，至於影響明年景氣的最主要因素為「關稅變動」，在全球化背景及市場仍充滿不確定性的狀態下，民眾對於兼顧人生保障及退休規劃的需求，已朝向多元化布局，或把目光轉向相對穩健的商品。

在家庭責任最重的階段，上班族多半扮演主要經濟來源，若不幸遭遇失能等狀況，家庭財務將首當其衝之外，啟動退休規劃也早已成為必修課題。上班族除了要懂得備足壽險保障，轉嫁不可預測的風險；退休規劃也要提早準備，讓未來生活有保障。

凱基人壽建議可善用「532原則」規劃年終獎金，其中，五成用於強化壽險保障與退休準備，提前轉嫁風險；三成投入必要性消費，如汰換家電與日常生活支出；最後兩成則作為犒賞與彈性運用，例如春節旅遊或紅包支出。透過分配原則，能兼顧生活所需與長期保障。

凱基人壽近期推出「凱基人壽鑫樂退美元利率變動型終身壽險－定期給付型」商品，提供6年、10年、20年繳費年期選擇，滿足不同人生階段及預算的需求。

且透過宣告利率機制，當宣告利率大於預定利率時，有機會享增值回饋分享金，適合做為終身保障或退休規劃準備工具之一，確保家庭在面對突發事件時的經濟安全，本商品同時也提供生命末期提前給付保險金，讓自己於生命末期能有另一筆資金運用，擁抱無憾人生，非常適合想規劃多元幣別的保險商品且希望長期退休準備的民眾。此外，若不幸致成二至六級失能，還能豁免保險費，無須擔心保費繳費問題，讓樂退計劃不會因為疾病或意外中斷。

凱基人壽始終秉持「We Share We Link」的精神，用心分享，連結每個夢想，打造與時俱進的保險體驗。凱基人壽將長期關注民眾對各式保障的需求，推出多元保險商品。 

凱基人壽 退休規劃 保險金

