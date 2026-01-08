64歲單身節儉男興趣是存錢…資產逾2千萬 退休前1意外令他決定重返職場

每個人對退休老後生活的想法都不一樣。日本一位住在東京近郊的64歲男子佐藤武（化名）即將開始領取年金，他的金融資產累積超過1億日圓（約新台幣2048萬元），被視為「老後勝利組」，然而他因為洗完澡暈倒在浴室的經驗，讓他首次感受到生命的脆弱，並進一步思考金錢與生活的意義。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》的報導，佐藤武獨自住在租了20多年木造公寓，去年冬天洗澡時發生的意外讓他差點休克，所幸有被人發現，最後撿回一條命不致於「孤獨死」。

佐藤武的父母皆已過世，他沒有任何兄弟姊妹，也沒有結婚沒有小孩，「如果當時我倒在家裡沒人發現，可能真的就這樣走了，我深刻感受到，人生何時會結束無法預測」。對於社會上不少人欣羨退休後擁有一大筆金錢可花用，佐藤武卻說出「有錢有什麼用，就是這樣的道理」。

佐藤武坦言，以前他是個極度節省的人，旅行、外食和社交都降到最低，只對存錢有興趣，他幾乎不外食，也不購買奢侈品，將大部分存款投入股票和投資信託，並因父母的遺產而獲得更多資產。

因為奉行節儉生活讓他錯過了許多享受人生的機會，所以他決定在65歲領取年金的同時，仍然找兼職工作，以保持社交聯繫和生活的存在感。他表示，工作不僅是為了金錢，更是為了確認自己的存在，避免陷入孤獨的境地。

此外，佐藤先生也開始改善生活品質，搬進了鋼筋混凝土的公寓，雖然房租上漲，但室內環境更加舒適。他希望能夠在未來的日子裡，利用存下的錢享受旅行和必要的健康照護，讓自己的退休生活更加充實。他強調，金錢無法替代青春和時間，「若不學會如何使用這些資產，最終也只會成為冰冷的數字」。