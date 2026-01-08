快訊

根本沒在幫忙生錢…郵局存款「0利息」嚇壞她 高手分享領6%秘訣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友對於郵局存款利率低感到驚訝。圖／聯合報系資料照片
台股驚驚漲站上3萬大關，不少民眾寧願將錢投入股市或買ETF以換取較好的報酬，反而不想放在利率低的定存。一名網友在Dcard表示，最近看到新聞才發現郵局活儲超過100萬的部分是0利息，「瞬間有點被雷到」。

她表示，一直以來都很相信郵局也沒特別去注意利率，結果現在才知道錢放超過一定金額根本沒在幫忙生錢。她坦言，看到這樣的0利息有點受不了，一定要提醒大家，不然長期下來超虧，「我打算換一家存了，歡迎大家推薦」。

她也說自己不做投資基金那些，不想風險太大，平常沒有特別用途，就是當備用金，因此才想問問大家有沒有比較推薦的活儲帳戶。

文章一出，不少人也認同原po觀點，「炒股賺的都比這多」、「沒生錢就算了，還可能會被通膨慢慢吃掉，超虧」、「找個定存股，每年的股利也比定存多」、「富貴是險中求，只靠安穩無法變有錢，但是別踩到地雷股，有做功課根本不是問題」、「我們這邊郵局人員，上班都在聊股市，自己職員都不把錢存郵局定存了」、「個人定存只玩美元定存，大前年和前年都領6%利息」。

然而也有人持不同看法，「股價會漲跌，有些人無法接受，不懂投資產品還是不要亂買，至少不會虧爛」、「郵局沒有雷你，人家一直都有公告，你自己沒注意，主要是他們根本不缺錢，郵儲超級有錢，錢太多對他們而言管理上成本也高」、「我覺得郵局0利息不可怕，可怕的是你現在才知道」。

事實上，以郵局公告的存款利率來看，郵局活存利率目前一般活期儲蓄存款為0.83%，但僅對100萬以內計息；薪轉戶可達0.885%，公教存款則有1.72%的優惠，超過100萬的部分均不計息。

此外，放定存一年期未滿二年期，未達500萬元，固定利率為1.725%，相較於其他銀行目前推出的高利活存方案來看，把錢存在銀行的確比郵局定存划算，若手頭有多餘資金還可投資股市。郵局定存利息的計算方式可點此至郵局官網試算

