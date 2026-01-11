聽新聞
0:00 / 0:00

他跟銀行理專申請信用貸款…簽高額本票遇假買家 房子已過戶到別人名下

聯合新聞網／ 永然文化出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

彭郁欣律師

小陳因為卡債高築，打算向銀行申請信用貸款，銀行理專告訴他，因為信用不佳，審核可能不會過。看出來小陳需錢孔急，理專說，可以幫介紹以前同事，他現在出去外面做了，看他可不可以幫你的忙？

小陳聽了他的建議，找到他介紹的小林，小林很爽快地借給小陳三萬元，叫小陳簽了一張高於貸款金額的借據及本票，說法是要作為還款的保證，並且告訴小陳，有需要時，都可以找他幫忙，小林就從中賺點手續費。

沒多久，小陳的錢又不夠繳卡費了，他再去找小林，小林也再借了兩萬元給小陳，小陳一樣又再簽了借據。就這樣，每次小陳需要用錢時，都去找小林周轉，逐漸欠小林的錢愈欠愈多，終於小林手上小陳簽的借據已經到了上百萬元，小林也要小陳先簽高額本票作還款保證。

本文出自《破解不動產詐騙術》
本文出自《破解不動產詐騙術》
之後，小林說不能再借錢給小陳了，因為小陳還這些錢可能有困難了。

小陳慌了，問小林怎麼辦？下個月小孩要繳學費都會成問題，小林假意幫忙想辦法，問小陳：「你現在住的房子是誰的？」小陳說是媽媽的名字，房子還有銀行貸款大概三百萬，小林說：「媽媽年紀太大，再增貸也不會過，你的信用也不好，不能當借款人，我幫你找人頭出面幫你貸款，你就有錢了，如果不這樣做，你會被利息壓死。」

小陳只好硬著頭皮將欠款的事告訴媽媽，陳媽媽嚇壞了，也不敢告訴陳爸爸，拿了權狀就跟著小陳去找小林。小林告訴陳媽媽說：「我幫你找一個人頭貸款，需要你的權狀辦一些手續。」陳媽媽不疑有他，跟著小林到戶政辦了印鑑證明，將權狀、印鑑證明交給了小林找的代書。

代書作好「貸款」文件，小林又再告訴陳媽媽，因為房子要過戶到人頭名下才能貸款，要保障你們家人可以居住，所以要再跟人頭再簽一份租約，這份租約要公證，你按期每月繳租金四萬五千元給他，讓他去還銀行貸款，一年就可以把房子過戶回來還你，人頭就是賺這個租金。

陳媽媽於是與小林找的假買方到公證人事務所簽了「願逕受強制執行」的公證租約，租約附件為「附買回之房地買賣契約書」。

一切文件辦妥後，假買家將陳媽媽名下的房子向銀行聲請房屋買賣貸款一千一百萬。還了原銀行的三百萬房貸後，剩餘的八百萬雖然也進了陳媽媽開立的銀行帳戶。

但小林告訴小陳，因為這一切都是形式，錢也要扣買家代墊的稅、費等，所以要小陳拿媽媽的存摺、印章，分次提領，以現金方式將帳戶內所剩的款項全部交給在銀行外等著的小林。換句話說，假買家申請的房屋貸款陳媽媽一毛錢也沒拿到，房子已過戶到別人名下。

（本文出自《破解不動產詐騙術》)

編輯推薦

相關新聞

詐團「一條龍」引入甕 婦將房產抵押2千萬、現金換6公斤黃金面交車手

近年來詐騙橫行，政府的「打詐儀表板」所揭示的數據，讓全民認識「詐騙」已在台灣形成一新的「產業」…

他跟銀行理專申請信用貸款…簽高額本票遇假買家 房子已過戶到別人名下

小陳因為卡債高築，打算向銀行申請信用貸款，銀行理專告訴他，因為信用不佳…

三主題三趨勢 洞悉2026年迎新局

2026年伊始，全球市場震盪中走高，富蘭克林坦伯頓基金集團預期，投資人在新一年度將迎來更廣泛的機會，卻也會面臨更複雜的挑戰，經理團隊匯整短期性...

拚勞保年資不退休？算清楚2種「上限」 才不會做白工

老林今年58歲，勞保年資已有30年，近日身體出了狀況，老林的太太心疼他已辛苦工作數十年，勸他先休息一段時間。但老林聽朋友說，勞保年資愈多愈好，為了想多領一點勞保老年給付，他想再多工作幾年，繼續累積勞保年資。另一位瑞裕（化名）也跟老林一樣，都為了多拚勞保年資而在職場繼續打拚，瑞裕今年已經63歲，還捨不得退休。

台股破3萬點仍只敢定存！她嘆原生家庭成心魔 網安慰：已贏8成人

一名女網友在Dcard發文分享，表示自己近期情緒相當低落，回溯這份不安感其實來自原生家庭的金錢經驗。她提到，父母長期從事生意，收入不穩定，從她有記憶以來就不斷被債務追著跑。只要手上有些閒錢，父母就會帶全家出遊、吃好的、買貴的；一旦收入下滑或需要繳交貨款時，便四處借錢周轉，利息再高也在所不惜。

債滾債怎生活…他月還貸款逾7萬 網看明細驚：新青安接盤俠？

現代人通常都面臨多種貸款要繳，包括房貸、車貸、學貸、個人貸款，甚至還有信用卡債務，龐大的…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。