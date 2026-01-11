他跟銀行理專申請信用貸款…簽高額本票遇假買家 房子已過戶到別人名下

彭郁欣律師

小陳因為卡債高築，打算向銀行申請信用貸款，銀行理專告訴他，因為信用不佳，審核可能不會過。看出來小陳需錢孔急，理專說，可以幫介紹以前同事，他現在出去外面做了，看他可不可以幫你的忙？

小陳聽了他的建議，找到他介紹的小林，小林很爽快地借給小陳三萬元，叫小陳簽了一張高於貸款金額的借據及本票，說法是要作為還款的保證，並且告訴小陳，有需要時，都可以找他幫忙，小林就從中賺點手續費。

沒多久，小陳的錢又不夠繳卡費了，他再去找小林，小林也再借了兩萬元給小陳，小陳一樣又再簽了借據。就這樣，每次小陳需要用錢時，都去找小林周轉，逐漸欠小林的錢愈欠愈多，終於小林手上小陳簽的借據已經到了上百萬元，小林也要小陳先簽高額本票作還款保證。

本文出自《破解不動產詐騙術》 之後，小林說不能再借錢給小陳了，因為小陳還這些錢可能有困難了。

小陳慌了，問小林怎麼辦？下個月小孩要繳學費都會成問題，小林假意幫忙想辦法，問小陳：「你現在住的房子是誰的？」小陳說是媽媽的名字，房子還有銀行貸款大概三百萬，小林說：「媽媽年紀太大，再增貸也不會過，你的信用也不好，不能當借款人，我幫你找人頭出面幫你貸款，你就有錢了，如果不這樣做，你會被利息壓死。」

小陳只好硬著頭皮將欠款的事告訴媽媽，陳媽媽嚇壞了，也不敢告訴陳爸爸，拿了權狀就跟著小陳去找小林。小林告訴陳媽媽說：「我幫你找一個人頭貸款，需要你的權狀辦一些手續。」陳媽媽不疑有他，跟著小林到戶政辦了印鑑證明，將權狀、印鑑證明交給了小林找的代書。

代書作好「貸款」文件，小林又再告訴陳媽媽，因為房子要過戶到人頭名下才能貸款，要保障你們家人可以居住，所以要再跟人頭再簽一份租約，這份租約要公證，你按期每月繳租金四萬五千元給他，讓他去還銀行貸款，一年就可以把房子過戶回來還你，人頭就是賺這個租金。

陳媽媽於是與小林找的假買方到公證人事務所簽了「願逕受強制執行」的公證租約，租約附件為「附買回之房地買賣契約書」。

一切文件辦妥後，假買家將陳媽媽名下的房子向銀行聲請房屋買賣貸款一千一百萬。還了原銀行的三百萬房貸後，剩餘的八百萬雖然也進了陳媽媽開立的銀行帳戶。

但小林告訴小陳，因為這一切都是形式，錢也要扣買家代墊的稅、費等，所以要小陳拿媽媽的存摺、印章，分次提領，以現金方式將帳戶內所剩的款項全部交給在銀行外等著的小林。換句話說，假買家申請的房屋貸款陳媽媽一毛錢也沒拿到，房子已過戶到別人名下。

（本文出自《破解不動產詐騙術》)