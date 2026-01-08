雙薪夫妻年收130萬能買1500萬房嗎？ 公教人員貸款成數讓人心涼了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
Dcard有網友發問，他和太太年收共130萬，能買1500萬房嗎？圖／Ingimage
房貸佔薪水幾成才是合理範圍內呢？一名網友在Dcard表示，他跟太太雙薪年收加起來共130萬，想知道以這樣的財務能力買1500萬的房子會不會太逞強？

他表示，算過夫妻兩人的薪水加起來月入近10萬，月繳房貸大概4萬左右，用的是公教人員貸款。他也好奇問道，「大家房貸都佔每個月的薪水幾成呢？我看網路上說最好不要超過 4 成...？」

文章底下有網友指出，「這個條件台銀不會讓你貸到8成，它只看收入而已；我也是築巢優利貸，1500萬貸8成夫妻年收至少要200萬喔」，原po也回應，「有保人也不能拉高貸款成數嗎？」，網友則說，「不行，一切都是看收入，請努力賺錢」。

還有人分享，「台銀收支比最硬，其他公股就很寬容，合庫土銀年收100萬即可買總價1500萬的房（前提是分40年），我是 2025Q3 對保的」、「去年12月，雙薪150萬買1510萬的，公教貸款只能到75成，給你參考」。

然而有人認為，原po扣掉每月房貸4萬，僅剩6萬可用，夫妻兩人可能生活會過得很辛苦，而且還要看住哪個縣市，消費物價有差，況且原po可能以後還有生小孩的計畫。不過有其他網友勸原po應狠下心買，「不用等10年或20年，5年後你就會感謝自己」、「如果你們每個月都有儲蓄，加上投資的話，前期會辛苦一點，但過了幾年後你們心理壓力就會小一點」。

此外，亦有不少過來人直言，「我跟老婆年收跟原po差不多，我們也是月繳4萬，不含管理水電兩人生活費，其實剛剛好，但也存不了什麼錢」、「我們夫妻雙薪年薪約250萬，一個小孩，不用給孝親費，買1500萬的房子貸8成，40年房貸，每個月要繳38000元，加上其他的生活費和保險等支出，稱不上辛苦，但也就算不輕鬆」、「除非不在意物質生活，不然房貸只能佔收入2-3成才是剛好的」、「1500萬你頭期至少要有500萬才行」。

房貸

