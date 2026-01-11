聽新聞
詐團「一條龍」引入甕 婦將房產抵押2千萬、現金換6公斤黃金面交車手

聯合新聞網／ 永然文化出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

李永然律師

近年來詐騙橫行，政府的「打詐儀表板」所揭示的數據，讓全民認識「詐騙」已在台灣形成一新的「產業」，政府不斷地編列「打詐預算」，也成立「數位部」，成果卻乏善可陳，且愈打愈詐；面對此一情勢，民眾務必提高警覺，方能保障自身財產。

詐團過去只針對民眾的「現金」，現更進化到瞄準人們的「不動產」；也就是詐團得知被害人已無現金，而知被害人尚有不動產時，就會誘使民眾拿「不動產」去抵押借錢。

本文出自《破解不動產詐騙術》
如已有抵押設定，則會誘使民眾向「地下錢莊」借貸，設定「第二順位抵押」，並由「專業代書」、民間公證人或律師配合，形成「詐騙產業鏈」。

以下先舉兩則案例：

【案例一】地面師拐押房騙三億餘元，逾二十餘人受害

民國113年12月17日聯合報報導：林姓男子成立「融資公司」，與詐團、蘇姓地政士合作，誆騙二十多名被害人抵押房地產，抵押金額高達三億元，全部被詐團騙走；檢警分五波行動帶回二十人，聲押林姓男子與三名車手獲法院裁准，而蘇姓地政士則二十萬元交保。

【案例二】地面師一條龍，婦捧六公斤黃金給車手

民國114年6月24日自由時報報導：新竹縣竹北市傳出一起罕見詐騙案，詐團從行騙、仲介不動產「抵押」，到收款，採「一條龍模式」，以「假投資」詐騙邱姓婦人入甕後，騙她將竹北房產拿去抵押兩千萬元，再將現金換成六公斤黃金面交車手，「房財兩失」的邱女受此一詐騙，總共被騙走一千七百萬元。

台灣新竹地方法院就此一詐騙，針對詐團成員中的毛男及詐團吳姓車手認定構成《詐欺犯罪危害防制條例》，判處毛男有期徒刑四年、吳男有期徒刑三年四個月。

由上述兩則案例，可知日劇的「地面師」已在台灣現實社會正式上演；這當中非法吸金公司、不肖代書、民間公證人或律師勾串「詐騙集團」，協助被害人借款或抵押不動產等方式借款，榨乾被害人，其手法及行徑相當惡劣。

面對當前詐欺騙局已成為台灣的公害，除了政府、媒體、銀行、電信業、數位平台（社媒、簡訊、付款廣告業），大家要一起共同防詐除騙外，民眾自身防止受騙也極為重要。首先一定要戒除「貪念」，很多詐騙都是運用人之「貪念」，因而目前詐騙以「投資詐騙」居首位。

如果民眾想透過「投資」賺錢，一定要循正當管道，掌握正確資訊，自己做足功課，切勿在社群群組道聽塗說，而受誘騙。又自己不懂，一定要尋求正派的專業人士協助，這樣才能防止被害。

