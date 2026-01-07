快訊

扮地面師詐走7屋、偽造獨居老人「代筆遺囑」律師遭重判25年

聯合新聞網／ 永然文化出版
示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

李永然律師

近年來「詐騙」的案件，新聞報導充斥全臺，無日不有，看到內政部警政署所設的「打詐儀表板」，只見件數不斷增加，金額不斷提高，居然被詐報案的金額，每日皆高達數億元臺幣。

詐團（即詐騙集團）現在又有一新趨勢，即由往昔的以「金錢」為詐騙標的，現又更瞄準有「不動產」之民眾的「房地產」；於是「臺版地面師」近來就常見諸媒體。以下先舉三例說明：

本文出自《破解不動產詐騙術》

【案例一】老翁遭騙光存款房產還欠債

民國114年8月6日聯合報報導：新北市獨居沈姓老翁遇「假檢警詐騙集團」，被騙轉帳、面交現金及簽立「本票」（註1），損失新臺幣1940萬元，還抵押價值上千萬元的住家房產，直到被榨乾財產才報案。

【案例二】地面師二度剝皮受害人

民國114年7月12日自由時報報導：鄧姓民間貸款業者勾結「房仲業」與「詐騙集團」，鎖定已被詐騙的被害人慫勇其辦理房產「抵押」借款收取暴利，繼續榨乾被害人，造成十四人受害，詐得新臺幣逾一億元，鄧男等十位被告遭臺灣士林地方檢察署依組織犯罪，加重詐欺、重利、洗錢罪等提起公訴。

【案例三】扮地面師詐走七屋，律師遭重判

民國114年7月5日自由時報報導：檢警調於民國113年間破獲全臺首見的「臺版地面師」偽造「遺囑」詐騙遺產集團，集團首腦全○不動產公司負責人蔡○岳，勾結律師兼「民間公證人」蔡○燊、法院書記官、里長、員警、戶政辦事員等公務員，偽造獨居老人「代筆遺囑」，過戶其不動產牟利，臺灣臺北地方法院將蔡○岳判刑十四年，蔡○燊律師重判二十五年；蔡律師得知判決，當庭痛哭。

這三個案例固然案情、手法並不相同，但基於「不動產」具有高財產價值，於是就成為詐團覬覦的對象；民眾如有「不動產」時，務必要謹慎小心防範保護，以防被詐。

目前面對詐騙環伺，民眾被騙不一定是具有「貪念」，有時是欠缺法律知識而受害，就以【案例一】為例，詐騙是假冒檢警人員，民眾害怕司法人員，心生畏懼，致遭擺佈。

筆者建議遇上此種情況，應沉著，先聯絡可資信賴的「專業律師」，由律師先與這些人員交涉，一方面可確認其身分的真偽，另外可以瞭解法律程序的處理，這樣就不會被「假檢警」人員誆騙、擺佈，且可免於受騙受害。

另外是對於自己名下的房產最好能於生前有所規劃，如果房產所有權人業已死亡，其繼承人宜辦妥「繼承登記」（註8），這樣比較不會讓詐團有可乘之機，並成為覬覦的目標。

（本文出自《破解不動產詐騙術》)

