婦預立遺囑…代書騙走她所有權狀、印鑑證明 偷設定「不動產抵押權」

李永然律師

國人為了預防自己在身後留下遺產，導致繼承人間為了遺產而爭訟起見，在生前「預立遺囑」的情形逐日增多，這是一件可喜的事。但預立遺囑仍需有些法律常識，方能避免遭貪財者藉機詐騙。近日聯合報刊載一則「代書私設抵押，債主上門，婦才知」的報導。

該報導稱在高雄有一張姓婦女為預立「遺囑」，將印鑑證明、房屋所有權狀交給一位藍姓代書，藍姓代書竟藉著取得張姓婦女的「印鑑證明、房屋所有權狀」之機，偽造文書，向他人抵押借貸新台幣五十萬元，持往「地政事務所」辦理「抵押權設定」。

本文出自《破解不動產詐騙術》 張姓婦女直到因「抵押權人」未獲債務人清償，上門找到張姓婦女後，才知藍姓代書騙了所有權狀、印鑑證明，私下偷偷設定「不動產抵押權」。

由上述案例可知，張姓婦女因不諳「預立遺囑」的法律程序，而遭藍姓代書騙走「印鑑證明、房屋所有權狀」，才能偷偷向第三人借貸設定抵押擔保，得款花用；足見預立遺囑仍須具備法律知識。

預立遺囑是一「單方法律行為」，且為「要式行為」，即須依「法律方式」為之；目前我國《民法》規定，遺囑按其方式不同，可分為以下五種，但不論用何種方式，都不需要立遺囑人的「印鑑證明」、「房屋所有權狀」。

現筆者謹將五種不同方式的遺囑臚列於后：

一、自書遺囑：由立遺囑人自書遺囑全文，記明年、月、日，並親自簽名；如有增減、塗改，應註明增減、塗改的處所及字數，另行「簽名」（《民法》第1190條）。

二、公證遺囑：立遺囑人應指定二人以上的見證人（註4），在公證人面前口述遺囑意旨，由公證人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可後，記明年、月、日，由公證人、見證人及遺囑人同行簽名，遺囑人不能簽名者，由公證人將其事由，用「按指印」代替（《民法》第1191條第1項）。

三、密封遺囑：立遺囑人應於遺囑上「簽名」後，將其密封，於封縫處「簽名」，指定二人以上的見證人，向公證人提出，陳述其為自己的遺囑；如非由本人自寫，則要同時陳述「繕寫人」的姓名、住所，由公證人於封面記明該遺囑提出的年、月、日及遺囑人所為的陳述，與遺囑人及見證人同行「簽名」（《民法》第1192條第1項）。

四、代筆遺囑：由立遺囑人指定「三人」以上的見證人，由上遺囑人口述遺囑意旨，使見證人中的一人筆記、宣讀、講解、，經遺囑人認可後，記明年、月、日及代筆人的姓名，由見證人全體及立遺囑人同行「簽名」，遺囑人無法簽名時，則應用「按指印」代替（《民法》第1194條）。

五、口授遺囑：此種方式只適用於立遺囑人因生命危急或其他特殊情形。（參見民法第195條）

（本文出自《破解不動產詐騙術》)