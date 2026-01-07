人工智慧競賽…中美關係的新賽局 他看好將迎來全新的「中美共同體」

英國歷史學家尼爾・佛格森（Niall Ferguson）十幾年前創造「中美共同體」（ Chimerica）這個詞，用來形容中美之間緊密的經貿往來、深厚的互相依賴、強力的互補關係，以及盤根錯節、密不可分的複雜聯繫。

我強烈希望未來能有更樂觀的場景。在這個思考框架下，中美未來二十五年雖然持續競爭，但在一些領域中仍然會保持合作，不至於脫鉤，而全球化的進程也不會被阻斷或完全逆轉。

本文出自《2050科技與商業藍圖》 在更樂觀的情況下，未來二十五年中美會實現全新的互補關係，修復彼此之間缺乏的信任，呈現全新的中美共同體。

為什麼中國和美國需要合作？因為中美作為全球具有重要影響力的兩個大國，唯有合作才能推動未來全球化的正向發展。未來全人類面臨的問題太過複雜，每個國家都離不開全球商業、科技、金融的生態系統，取得進展的唯一辦法就是合作。

正如之前提到的，在高科技領域，開源是必然的趨勢。新技術剛出現時，雖然採用專有模式能讓發明者具備優勢，但從長期來看，開源對數位領域而言是更好的發展方式。用開源的思維看待創新和發展，你會發現開放和合作一定是主流。

在高科技領域，可以清楚看出中美之間的互補關係。簡單來說，美國一向主導突破式創新，中國則擅長大規模應用創新，而這種互補關係有機會成為全新中美共同體的合作基礎。

這種新時代的分工方式有脈絡可循。由於創新需要個人化、多樣化、挑戰權威的想法，而這類想法不容易在規規矩矩、整齊劃一的社會中出現。此外，我們不能否認創新需要一定程度的混亂、不守規矩、打破常規。創新也伴隨相應的社會成本，比如美國社會普遍有巨大貧富差距、城市缺乏安全感、槍枝氾濫等問題。

相較之下，雖然我多次強調，中國如果想推動教育改革、擁抱創新，就必須容許失敗並挑戰權威，但中國的相對優勢仍然十分明顯。例如，中國社會很安全、有秩序，加上強大的執行力，使中國能在高科技應用創新、規模化與個人化製造等領域，建立起強大的全球競爭力，進而與美國形成高度互補的關係。

中美之間的相對優勢和反差還是很明顯。美國的系統雖然有高犯罪率、瘋狂和混亂，但也孕育出各種顛覆式、原創式的創新。中國的系統專注於為世界製造產品，負責利用新科技開發出新產品、進行規模化生產，使產品更實用、更美好。

在這種全新的中美分工方式下，美國將保持開拓進取的特質，在高科技領域不斷拓展邊界、持續創新；中國則擅長執行和製造，並且在應用場景的開發方面特別富有想像力，能把成熟的產品推向全世界。

創新有其代價，你必須接受不公平、魯莽和潛在的危險，這些都可能導致民眾的不滿。美國可能會說：「沒關係，我們會承擔這些代價。」而中國會變得更加有秩序、工程化、高效率，並且能利用人工智慧創造出更適合居住的地方，生產出更優質的產品。

中國和美國之間可能存在勞動分工，美國可能會接受更多的混亂，再保留一點邊界作為「護城河」，而中國會因開源而得到好處，在開發應用場景時一併推動創新。

在這種情況下，中美兩國一邊是低秩序、推動創新，另一邊則是高秩序、強調執行，但這並不妨礙中美之間大量、持續的人才交流。比如，仍然會有數百萬中國人前往美國從事創新工作，也會有美國人因為喜歡中國的秩序和創新應用場景而搬到中國。

兩國之間的人才流動和瘋狂的創意流動會形成一種全新的「中美聯姻」：你如果想做些瘋狂的事情，就去美國；你如果想把產品大規模推向市場，就到中國。這可能是解救「中美婚姻」最好的辦法。

在這樣的「婚姻」中，雙方「剪不斷理還亂」的複雜關係不再是重點。雙方會各司其職，不幻想彼此能互換角色。雙方都需要對方，也不懷疑對彼此的依賴。

（本文出自《2050科技與商業藍圖》作者： 凱文．凱利,吳晨)