會有更多賈伯斯、馬斯克 未來學家預言未來25年「好萊塢將再度被顛覆」

不只有形式能塑造內容，創作者同樣扮演關鍵角色。

未來二十五年，好萊塢將再度被顛覆。好萊塢生產的內容主要是電影，電影需要投入大量的資源，經常需要數億美元和數百萬工時，因為要投入龐大的資源，就會變得特別保守，不喜歡冒險，創新不足。

如果創作電影的成本能夠降低到原來的十分之一或百分之一（將電影的製作成本降低到十萬工時、甚至一萬工時以下，或者一個人工作一年就能完成），創作的豐富度會提升。就像有才華的小說家能創作出精采的作品一樣，由藝術家製作的電影也會比製作公司等團隊製作的電影更優秀。

當然，因為需要投入的資源減少，所以風險會降低。人工智慧會讓影片的呈現變得更加容易，每個人都可以成為編劇和導演。在未來，由單一創作者完成的電影，以及粉絲參與創作的電影將變得十分流行。

以電影創作為例，我們可以很容易推導出未來二十五年會是內容爆炸的時代，並延續過去二十年資訊爆炸、內容超級豐富、個人創作愈來愈普遍的情境。各種創作／製造的門檻都可能被降低，未來在更多領域都會出現賈伯斯（Steve Jobs）和馬斯克（Elon Musk）那樣的人物，因為優秀的點子與瘋狂的想法會更容易成長。

未來創作的內容將呈爆炸式成長。對創作者而言，有兩個關鍵：首先是做好自己，不要單純的以利益為動力，而要以興趣為動力，專心做好自己感興趣也擅長的事情；其次是找到真正喜歡你、願意支持你的粉絲，這需要足夠大的客群和更好的配對機制，當然也需要更多的交流和一定的運氣。

正如迪士尼公司執行長羅伯特・艾格（Robert Iger）所說，只要把電影拍得很棒，觀眾就會來，公司應該專注於製作更好的電影和電視節目。在未來，這樣有抱負的創作者會愈來愈多。他們會專注於自己的喜好，不斷提升自己創造的內容。

鏡像世界會以更高的效率，把優質的內容配對給感興趣的使用者。因為全世界的人都是潛在客群，傳播的長尾效應會非常明顯，優秀的內容創作者獲得一千名忠實粉絲並不難。當然，鏡像世界也會保留一定程度的隨機性和偶然性，給創作者和粉絲驚喜。

在未來，我們必須從龐大的資訊（包括人類和機器共同創作的資訊，以及機器生成的資訊）中檢索出重要的資訊，所以推薦機制變得特別重要。與機器相比，人是更好的推薦者，因為他們會遵從自己的直覺，推薦他們喜歡的東西。

未來的推薦機制會結合演算法、個人評論，以及專業機構的品牌背書。

好萊塢面臨的顛覆也會擴展到各個內容生產領域，結果是傳統的媒體機構會減少，但內容本身會更加全球化，自媒體則會變多，因為每個人都是自媒體。

人工智慧會進一步降低媒體的進入門檻。我參與創建的《連線雜誌》（Wired）就是1990 年代媒體進入門檻降低後的成果，因為從排版到印刷，都不再需要投入巨大的成本，一切都可以數位化之後，個人和團隊的構想就能更快速、精準的實現。

