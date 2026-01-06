從閱讀小說到體驗小說 人工智慧助理重現描繪的虛擬場景

快訊

聯合新聞網／ 天下文化出版
如何塑造鏡像世界的內容？我們需要思考，當傳統的外部框架（ 無論是書、電視劇或電影等形式）都被打破。

而且人工智慧助理可以更直觀的幫助我們達成目標，以及參與、互動和沉浸式的體驗愈來愈流行時，全新的表現形式會是什麼樣貌？

因為鏡像世界的出現，我們閱讀小說的方式可能發生巨變。我們不只可以閱讀喜歡的小說，還可以體驗小說裡的內容。

人工智慧助理能幫助我們重現小說裡描繪的虛擬場景，我們甚至可以化身小說裡喜歡的人物，在以小說為藍圖建構的虛擬世界中，體驗小說的情節。當然，順著這個奇妙想法更進一步探索，很有可能打破小說、電視劇、電影、遊戲的邊界。

把小說改編成電影、從電影衍生出遊戲，甚至圍繞著《星際大戰》（Star Wars）或「漫威電影宇宙」（Marvel Cinematic Universe）這樣的大型智慧財產（IP）來打造多元的內容，這種模式行之有年。

鏡像世界造成的改變會反映在兩個層面：高度個人化的客製化內容，以及透過去中心化與群眾外包的方式製造故事劇情。

