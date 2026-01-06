創作方式大變革…人工智慧成為書的第一位讀者 他示警出版業目前問題

鏡像世界最重要的特點是創作者更多、創作更容易、內容更豐富。未來每個人都能寫書、錄製播客（podcast），或拍攝影片。

在鏡像世界，傳統的內容載體會發生變化。我們通常說形式決定內容。書籍是前數位時代最重要的知識載體，而且形式已經固定。我們經常會看到一本書的起源是一篇重要的報告或一篇有意思的報導，但一本書的篇幅應該要多少字呢？一個比較直觀的衡量標準大約是十萬字，因為這是出版商最熟悉的產品形式。

人工智慧會直接影響出版業。出版業目前的問題是書太多了。一本好書，真正有效的資訊大約只有一章的長度（小說除外）；一篇好文章，真正核心的內容可能只有幾段話。書為什麼愈寫愈長，背後原因少不了出版商等各方的利益驅使。

隨著功能強大的人工智慧助理愈來愈普及，人們可以讓人工智慧助理閱讀所有的書籍，由於它非常了解使用者，可以在與使用者互動的過程中，為使用者找出每本書最新穎、最有用的那部分內容，再把那部分內容推薦給使用者。

對嚴肅議題的領域來說，打破形式（固定篇幅的書）而獲取內容變得非常重要。當人工智慧助理成為書的第一位讀者時，書的形式也將發生巨大變化。

未來的書會是人類知識的大合集，書與書之間可以互相連接，每本書都帶有各式各樣的超連結，串連起所有知識，形成元文本（meta text）／超大文本（mega text），就像一個整體知識庫，彙集人類的智慧。

如果要做到這一點，就需要重新審視著作權。生成式人工智慧的出現引發許多關於著作權的爭議。先前就有人討論過應該堅守著作權，還是推動著作權開放。

這其實可視為另一種形式的矛盾：一方強調保護隱私與作者權益，另一方則追求資訊透明、造福公共利益與最大程度的互聯共享。如果我們堅持未來資訊透明，那麼打破過時的著作權制度也將成為未來二十五年需要完成的事情。

保護創作者權益的方法有許多種，為創作者提供好處的方式也有許多種。利潤和名氣同樣重要，或許名氣能形成更重要的收入來源。要讓一本書能連結所有書，背後必須建立在全面開放的基礎上。因此，作者勢必得透過其他方式取得收益，而不是依賴傳統的版稅制度。

一種方法是透過被引用的次數來收費，被引用愈多的書，作者獲得的收入愈高。科學文獻其實已經採用這種方法，只不過它是以名氣的形式給作者好處。

電視劇同樣展現出「形式塑造內容」的道理。美國公共電視台黃金檔節目通常限制在半小時或一小時，所以單元劇每一集的時間不會超過二十五分鐘，而連續劇每一集的時長通常在一小時以內，但為了方便插播廣告，每一集電視劇又會被分割成更小的單位。當然，為了引起觀眾的興趣，每一集的結尾還會留下懸念。這些都是形式塑造內容後的結果。

（本文出自《2050科技與商業藍圖》作者： 凱文．凱利,吳晨)