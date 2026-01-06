人工智慧助理為何尚未迎來爆發式成長？ 專家指人機互動「3個關鍵」

未來我們可能在不同的領域中使用不同的人工智慧助理，它們可以是醫療顧問、補習班老師、心理諮商師、職涯教練和職涯顧問等。在初期階段，人工智慧助理至少能幫助我們完成部分準備工作。隨著人工智慧愈來愈聰明，它們的作用也會愈來愈大。

人工智慧助理已經成為各大公司競相投入的重要領域，但尚未迎來爆發性成長，主要有以下幾個原因。

第一，人工智慧助理現在還不夠穩定，可能出現錯誤或失靈，這會削弱人們對它們的信任。

本文出自《2050科技與商業藍圖》 第二，多數人工智慧助理在訓練時學習的是「大部分人的平均行為或偏好」，而非針對個別使用者的特殊需求，所以人工智慧助理通常只能提供一般水準的服務，而無法有特別出色的表現，這使得它們很難滿足個人需求或處理複雜的問題。

第三，想要改善人工智慧助理的成效需要一定的技能，有些人比其他人更擅長使用人工智慧助理。

人工智慧助理會以什麼型態出現呢？我認為會有許多種類型的嘗試。在決定它的型態時，我們會問一系列的問題，比如：

1. 它是你隨時都能感覺到的東西嗎？ 2. 它會出現在你的視線中嗎？ 3. 它是你看不見、但可以直接對話的東西嗎？ 4. 它是否需要螢幕？

換句話說，只要有足夠智慧的互動介面，人工智慧助理就能以各種形式出現，比如虛擬世界中的虛擬角色，隨時在線上待命的語音助理，或是透過智慧眼鏡以擴增實境呈現的各種提示。

人工智慧助理與鏡像世界的融合，會成為人機互動的主要方式，而它最有可能整合在智慧眼鏡或各類智慧型穿戴設備中，這些裝置也將是下一個各方爭奪的關鍵戰場。

智慧型手機推出之後，誕生觸控式螢幕這種全新的人機互動介面，與此相似，未來的智慧對話模式也需要新的標準和協定。

未來會有一大批全新的人機互動介面和手勢出現，讓我們藉此與人工智慧機器人互動。這些互動將兼具語音和視覺元素，很可能涵蓋人類在自然世界中互動的所有方式。語音只會是與人工智慧助理互動的一種方式，因為使用語音時，我們無法像在視覺介面中或像閱讀時那樣，直接獲取所有資訊。

蘋果公司推出的Vision Pro頭戴顯示器雖然在市場上的反應並不熱烈，但它在探索未來的人機對話模式方面，有可能領先同業。現在Vision Pro已經開始推動用手勢來與機器互動，未來還可能推出新的資訊呈現方法和處理方式。

每一個人機互動的作業系統都需要有開發協定、標準，以及互動方式，就好像個人電腦時代的視窗操作系統讓滑鼠成為主要的操作工具，智慧型手機時代的iOS和Android系統推動觸控式螢幕的普及，蘋果公司在鏡像世界作業系統的人機互動設計方面至少擁有一定的優勢。

將來會有應用程式介面（API）讓人工智慧助理互相連接，它們之間會使用協議進行溝通，繞過人類常用的語言或文字。

（本文出自《2050科技與商業藍圖》作者： 凱文．凱利,吳晨)