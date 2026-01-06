像GPS一樣普遍 科技預言家：未來每個人都會有像私人祕書的人工智慧助理

快訊

聯合新聞網／ 天下文化出版
圖為示意圖／AI生成
我一直有個思考未來的方式，那就是觀察有錢人現在使用哪些昂貴的服務，然後想像這些服務如何進入一般人的生活。

幾年前有人把人工智慧比作《財星》500強企業執行長聘請的私人祕書。對富豪而言，由私人祕書來安排工作，由管家來打理生活，是司空見慣的事。

本文出自《2050科技與商業藍圖》
到了2050年，每個人都會擁有類似私人祕書的人工智慧助理，它們會像我們手機上的全球定位系統（GPS）導航軟體一樣普遍。而人工智慧助理的出現將產生一系列變化。它們會深深融入我們的生活，成為生活中不可或缺的一部分。

人工智慧助理的演進過程也會遵循從專用到通用的原則，也就是說，先出現好用的小刀、剪刀、鑷子，再出現多功能的瑞士刀。

在未來，我們需要一個通用的人工智慧助理，它可以處理很多事情，而且會比客服中心現在的人工智慧助理聰明得多。

但我們需要花很多時間才能達成這個目標，因為人工智慧助理的演進過程實在太複雜。比起單一用途的人工智慧助理，要訓練出一個針對個人需求的通用人工智慧助理，並且讓它達到人們願意付費的水準，還需要很多年的時間。

但稍微實用的人工智慧助理會在未來幾年出現。它最初的形態可能是由電商平台提供的零售助理，針對你的需求免費向你推薦商品和服務。

之後會出現更實用的人工智慧助理，它們會成為你的祕書和管家，幫你查閱郵件、規劃旅遊行程等。我們對人工智慧助理的依賴程度也會逐漸增加，這其實是延續對智慧型手機的依賴。

（本文出自《2050科技與商業藍圖》作者： 凱文．凱利,吳晨)

