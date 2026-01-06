2050科技與商業藍圖 WIRED雜誌創辦人揭台灣在人工智慧時代「最大優勢」

本書描繪的是未來25年，也就是2050年，高科技世界中幾種值得期待的場景。我要特別強調，書中描述的場景並不是我的預測。我並不是在預測中國或世界的未來走向，而是打造一個人工智慧無所不在、基因工程普及、資訊不斷被蒐集的未來場景，想像世界有可能會呈現什麼樣貌，並構思這樣的場景會如何引導我們走向一個真心嚮往的世界。

這些場景都不是預測，只是「可能」而且「很合理」的正面想像，換句話說，這是當所有事情順利發展時，未來有機會出現的理想情境。

本文出自《2050科技與商業藍圖》 當前的世界充滿不確定，其中很大一部分因素來自人工智慧，而它已經是席捲全球的關鍵力量。另一個重要的因素來自中國及其未來走向。如果加上中國在人工智慧領域的影響力，以及中美在人工智慧競爭下引發的緊張氣氛與局勢變化，如今全球的不確定性可說達到高峰。

除此之外，兩岸關係也籠罩另一層複雜而敏感的不確定性。我非常了解這段關係的微妙之處。儘管我和台灣有深厚的個人連結，本書仍無法、也無意解決這個問題。

我離開美國家鄉後，第一個踏上的地方就是台灣。我50年前第一次到台灣，當時大約21歲，這趟旅程徹底打開我的眼界。我事先毫無準備，不僅從來沒吃過中國菜，對中華文化也幾乎一無所知，更別說我之前從未離開過紐約或東岸地區。因此，1973年的台灣，對我來說每天都給我全新的學習體驗。

我曾在北橫公路開通初期，沿著電線維修小路徒步穿越中央山脈，也曾在多數道路仍是泥土路的年代搭便車環島。此後多年，我持續造訪台灣，記錄並拍攝許多逐漸消失的傳統文化。最終，我娶了一位卓越的台灣女性共組家庭，至今已經相伴38年。

從我首次造訪台灣以來，我有幸一路見證台灣蛻變為今日這個令人讚嘆的現代社會。我親眼看著稻田變成工廠，整片山谷的農地轉為都會區；交通工具從自行車、機車、汽車，一路演進到電動車；城市從四層樓變成摩天大樓；敞開車門的公車被捷運取代；珍珠奶茶從街頭的小吃攤演變成風靡全球的品牌。

親眼見證這些轉變，在我心中種下深刻的樂觀種子。我看到資源有限的人們如何自力更生，把社會打造為全球最富裕的地區之一。台灣的經驗讓我相信，只要共同努力，許多看似不可能的事情都能化為現實。我的樂觀精神，有很大一部分來自台灣。

可惜的是，本書並未深入探討台灣的驚人成就與科技躍升，也沒有描繪台灣未來可能扮演的角色及願景。這些重要議題，值得另外寫成一本篇幅更長的作品。不過，我相信書中的正面想像，同樣能為台灣提供思考的助力。

舉例來說，人工智慧必然會形塑未來，可是沒有人知道哪個國家能主導人工智慧，但我仍然在書中提出幾種可能的發展方向。台灣今天在先進半導體製造領域的領先地位，依然是人工智慧時代中最大的優勢，也是影響全球不確定性的關鍵因素之一。

未來有可能出現的一種情況是：台灣有機會率先建立一套人工智慧發展框架，把資訊透明、共同監督與民主制衡視為核心原則。至少，台灣可以持續作為全球科技生態系中不可或缺的一環，並成為亞洲自由民主與高科技治理的典範。這個樂觀的情境，只是台灣邁向2050年和更遙遠未來的一個可行方式，而這些願景，應該由另一本書來完整討論。

本書的目的是提供啟發，我希望它能作為起點，引導我們想像一個具有韌性、繁榮、人性化、科技進步，而且擁抱全球化的未來。70年的人生教會我一件事：如果想創造真正造福人類的科技，我們就必須先相信這項科技有可能實現。先有想像，創新才能成真，因此，必須先勾勒正面的未來願景。

書中描繪的是友善互助的世界，而在這個世界裡，新興科技的成果將造福每一個人，無論身在台灣，或是世界其他角落。這些願景能否在未來25年落實，端看我們所有人的共同選擇。

