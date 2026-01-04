他不買新車、隨手關燈卻是「鄰家百萬富翁」！79歲父親教我的8件事

摘要 真正的百萬富翁，不追逐名牌，懂得將資源投入真正重要的目標，從價值觀決定支出到擁抱簡單生活。真正的財富不是擁有什麼，而是有底氣拒絕那些不需要的虛榮。

若你回想人生中最快樂的記憶，是否跟物質有關？有的人童年時的快樂泉源是有玩伴，社區公園玩遊戲就足夠快樂；與現在的童年截然不同，好像沒有一支新款手機或名牌球鞋就會影響社交。

這讓認證財務諮詢師佩吉（Brian Page）重新審視79歲父親的智慧——一位不追逐名牌、卻擁有絕對富足自由的「鄰家百萬美元富翁」。

他的父親教會他，節儉不是吝嗇，而是為了將資源集中在真正重要的人生目標。以下是其堅持一生的8個金錢哲學：

1. 讓價值觀決定支出

花掉的每一分錢，都是在為你理想的生活投票。當支出與最重要的事情保持一致時，金錢就不再是犧牲，而是目標的實現。

2. 時間永遠比金錢珍貴

時間是有限且追不回來的。別為了換更大的房子，犧牲陪伴家人無法重來的時光。

3. 投資自己回報最高

個人成長的回報會持續數十年。無論是教育、學習新技能、廣泛閱讀，甚至投資於心理健康，都能增強你的賺錢潛力和韌性。例如，根據《商業內幕》的報導，美國的百萬富翁每週運動近六小時，而美國人總體平均只花2小時半。

註冊會計師、認證財務規劃師Tom Corley在訪談兩百多位百萬富翁後也發現：88%的代表每天花至少30分鐘自我學習。

4. 債務會偷走未來的自由

借貸或許能滿足當下，卻限制了你未來選擇工作的彈性。

5. 隨手關燈是一種修練

這不只是省幾塊電費，更是對「資源使用」的覺察練習。此外，真正的財富建立者往往有著出人意料的節儉習慣：巴菲特至今仍住在1958年購買的房子裡。

6. 擁抱簡單生活

減少外在雜物與噪音，才能騰出空間給重要的人。

7. 新車是財富殺手

高昂的折舊率會吃掉資產，3年左右的二手車往往是CP值甜蜜點。暢銷書《鄰家的百萬富翁（The Millionaire Next Door）》發現，百萬富翁最愛的汽車品牌是Toyota，而非賓士或BMW。

8. 分清「節儉」與「吝嗇」

吝嗇是不惜一切代價削減開支，節儉則懂得追求真正的價值。節儉的人會好好保養物品、延長使用壽命，該花的時候絕不手軟，該省的地方毫不浪費。分清這兩者的差別很重要，因為節儉讓人生活得有品質、有尊嚴，而吝嗇只會讓生活越來越沒樂趣。

你買得起這樣東西，並不代表，你真的應該買它。佩吉總結道：「父親教會我，真正的富裕不是追求更多，而是學會滿足，並將有限的資源投入到真正重要的事情上。」真正的財富，不是你擁有了什麼，而是你有底氣拒絕那些不需要的虛榮。

資料來源：CNBC、MoneyTalksNews、GoBankingRates、Business Insider

