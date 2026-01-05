擁有越少，越幸福 擺脫物質束縛、讓人生煥然一新的極簡之道

科技日新月異，每當有新科技發表，總是以華麗的姿態出場。這種改變我們與世界互動的科技榮景聽起來好像不錯，因此我們總是不斷購買這些裝置，數量堪稱驚人。於此同時，我們的舊玩意兒則被擱置在一旁，因為我們不確定該怎麼處理。難道這鋪天蓋地的「科技雜亂」是不可避免的嗎？

科技領域的專家們將「科技落後」與「功能落後」作了明顯的區隔。「科技落後」指的是你的科技裝置比其他同種類裝置的外型更差，例如智慧型手機的製造商，在你買進他們的手機半年後，又推出了新的款式。另一方面，「功能落後」只有在你的東西再也不堪使用時才會發生。例如某款軟體再也無法正確執行。

本文出自《擁有越少，越幸福》 我們很多人只要一面臨到科技落後的情況，就會急著購物。一旦我們發現自己上個月才買的酷炫小玩意兒，馬上被市場上更厲害的款式取代，我們就會喜新厭舊，想買新的那款。

我想反駁的是，我們其實應該等到真的不堪使用再換新。如果我們擁有的不是最新的東西又怎樣？又有誰真的在意呢？

現在我並不是要反對科技的發展或使用。事實上，拜科技所賜，我必須很高興地說極簡主義比之前更可行了。我一支電話就具備了電影、書籍、音樂、地圖、月曆、星巴克儲值卡，以及電話簿等多項功能─我不需用各種不同的方式來使用這些功能。科技反倒是極簡主義持續成長的原因之一，如今「擁有更少」這件事變得前所未見地容易。

但我擔心近來有許多人以為新的科技會自動改善我們的生活，並且只會帶來便利。然而此話非真。事實上，我們並不是有意識地在消費科技，它通常使我們的生活更為雜亂。這些科技會讓我們的精力、時間、空間和銀行存款快速消耗。用電腦花了一整個下午，結果只是為了完成一項看起來很簡單的任務，這經驗大家都有過吧？

無論現在還是以後，每當我們面臨到是否該買新的東西，還是要繼續用舊的就好，我們只需用一個簡單的問題來過濾：「這個物品是用來解決什麼問題的？」

科技應該要能快速且有效地解決我們家中和工作上的問題。但要是科技並不能替我們解決特定的問題，那麼就是多餘的。去除那些不會再使用的舊裝置所造成的雜亂（以及他們附加的電線和電池），重點只需擺在如何適當地處理它們。很多地方都有舊電器捐贈或回收中心。

但是我們未來在消費層面又該做些什麼呢？

買新手機只為了升級，而它卻沒有全面改善你的生活，這是很愚蠢的行為。同樣的道理也適用於相機、家中的娛樂設備，以及電腦。如果家中的電視運作如常，那麼你根本不需要換更大的電視。極少有人會後悔將自家的科技用品升級。

你根本不需要只因為聽了公司或製造商說你需要這個東西，就排隊去買這項新產品。反之，你該做的是計算這些購物行為中的機會成本。如果不買這個玩意兒，你可以拿這筆錢來做些什麼？償清債務？好好來個週末輕旅行？把那舊到不行，用得比你前一支手機還久的床墊給換掉？

開始好好問自己，這項新科技是否真有改善你的生活，還是只是把你帶離真正重要的事情？花點時間更深入地了解科技吧。這並非要你終結你的夢想，這只是代表你已經開始大步往前邁進，追求人生真正想要的事物。

