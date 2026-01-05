「小本田」僅留保險證明和汽車操作手冊 牧師一個動作人生邁向極簡生活

如同我在本書一開始所提到的，某個星期六，我因為整理車庫而開始了解極簡生活這項概念。那個故事還有後續。

那天晚上，我爬進我們那輛小本田汽車，打算把它開回車庫時，發現了一件我以往從沒注意到的事。

到處都是根本用不上的東西：從來沒戴過的太陽眼鏡、沒聽過的CD，沒用過的地圖等等，再深入挖掘，又發現了填充動物玩具、番茄醬包、一大疊紙巾，以及一整籃的童書。駕駛座的門那邊有一些不要的筆、收據，還有掉在儲藏區的銅板。

本文出自《擁有越少，越幸福》 就許多方面而言，這輛車就像是我過往生活的縮影。到處都雜亂不堪、堆滿物品。我所到之處都伴隨著這種雜亂。

我做了一個深呼吸。然後決定這裡絕對是我要開始極簡生活，最簡單的下手處。（還記得此時的我，聽聞到「極簡主義」這個概念也才不過幾小時而已）。

我拿了一個塑膠袋，然後把車上絕對用不到的那些東西都裝進去，只把保險證明和車子的操作手冊留在手套區裡，其他統統拿走。然後再把袋子拖出去分類。

透過清理車子這個簡單的動作，我們家正式踏上了極簡的旅程。而這整個計畫只花了不到十五分鐘的時間。我幾乎馬上就感受到這麼做所帶來的益處。隔天是星期天，我一早就起床了。

我服侍的教會離我家大概相隔十哩遠，我習慣在星期天一早開車過去。在那個寧靜的早晨中，我穿好衣服，吃好早餐，接著就去取車。

我現在還清楚記得當我進入那淨空的車內是什麼感覺。我周圍的空間似乎再也不同以往。它不但變整潔了，而且也更讓人平靜─就像呼吸到一口清新的空氣一樣。

車內令我分心的物品變少了，保留下來的物品都有明確的用途。我在開車的時候，可以明顯感覺到自己的心情更放鬆，讓我能夠專心迎接這嶄新的一天。

我知道這種平靜且專心的感受，是我一直以來渴望在生活中體驗到的。我不敢相信它居然來得這麼簡單和快速，只不過是減少所有物就辦到了。

（本文出自《擁有越少，越幸福》作者：約書亞˙貝克 譯者：柯博昌)