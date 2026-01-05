辦會員卡集點卡划算嗎？聯名信用卡回饋多？ 4類商業行銷技倆誘惑你買更多

事實上，你越相信自己不會被廣告影響，他們就越容易得逞。我們沒人會覺得自己有那麼容易被陌生人有計畫性地影響。正因為如此，大部分成功的廣告都在想辦法創造我們潛意識的正向連結。

他們隱諱地暗示我們，用了他們的古龍水，性生活就會更美滿；我們的派對有了他們汽水會更有生氣；只要買了他們的車，我們的聲望就會更上一層；買了他們的保險，我們也會感到更安全。

本文出自《擁有越少，越幸福》 他們靠著無所不用其極的置入來達到目的：商標的顏色、在螢幕上展示他們的商品、名人的背書，甚至是拍照時的角度等等。但商人讓我們乖乖掏錢的伎倆還不只有廣告和口號。

媒體行銷是一門藝術，更厲害的是，能影響我們消費的宣傳伎倆同樣也必須根植在對人心瞭若指掌的科學上。以下是一些現今這個世上最常見的行銷伎倆。這些伎倆是如此常見，以至於幾乎每一樣都讓你覺得似曾相識。記得，這些方法都是被設計來說服你買、買、買，不停地買。

‧會員點數和集點卡

當我們在店內消費到達一定的金額時，商家就會給我們一定的回饋。他們很常催促我們東逛西逛，或是購買我們不需要的東西，只為了拿到這些回饋。

‧與商家聯名的信用卡

只要辦這種卡，我們就可以拿到一定比例的折扣。這招對發行者來說很受用，因為研究指出你的消費會是平常的兩倍，而且他們還可以蒐集到你所有的個人資料和消費習慣。

‧定價調低

JCPenney的執行長因為決定把他們店裡的折扣價拿掉而被炒魷魚。他的策略是把每樣東西盡可能標成最低價──不是靠催促或降價，只是把商品原價調低。不幸地，這個策略失敗了。把定價調低只會導致買氣更低而已。這是怎麼一回事？

原來，研究者發現消費者比較傾向去購買標示「特價」的商品，而不是用一樣的價格買沒有標示「特價」的商品。他們進而推測出，其實大部分的消費者根本就不知道一件產品應該賣多少錢。透過刻意把物品的原價調高，這些零售商就可以唬弄消費者，讓他們以為買特價品就賺到了，即使事實根本不是如此。

‧動線設計

我們幾乎都知道雜貨店都把主食、奶製品、肉品和烘培食物放在對角線，這樣我們才會走遍整間店，讓他們有更多時間吸引我們的注意力。但是你知道嗎，連購物中心都會故意誘導我們去多看、多買。還有暢貨中心通常都會故意蓋在大城市周邊的郊區，為的是鼓勵消費者待久一點，花多一點錢，畢竟他們可是特別從大老遠跑到這裡來逛的。

幾乎每個商場都能看到為了引導我們消費傾向的設計策略。有沒有特定的店會誘惑你進行不必要的消費？有沒有什麼產品、沉迷物，或是定價形式（像是清倉大拍賣）會讓你反射性地做出回應？

當你有些特別的情緒，像是難過、寂寞、悲傷，或是壓力大時，是否會比較容易陷入消費的陷阱？消費主義在我們的文化中無所不在。我們得訓練自己看穿它是怎麼運作的。唯有如此，我們才能抵擋它的巨大誘惑。

（本文出自《擁有越少，越幸福》作者：約書亞˙貝克 譯者：柯博昌)