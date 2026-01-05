從消費主義中解放、記者被訪問對象感動變極簡主義者 丟掉逾1千件物品

記者馬格特．史達巴克曾經透過電話訪問我，為了撰寫一篇有關消費主義、教養、和佳節送禮以及慷慨有關的文章。

這場電話對談持續了四十五分鐘左右，快要結束時，我以為我們之間的交集到此為止。我根本不知道這通電話居然對電話線那頭的人造成了極大的影響。

本文出自《擁有越少，越幸福》 就在我們對談的隔天，我收到了來自馬格特的電郵，我以為那封信是為了問一些後續的問題，或是要釐清當天訪問的內容。結果不然，她是寫信來跟我分享，那場對談讓她對於身外物的看法有了怎樣的轉變。

她寫道：「約書亞，我很喜歡我們上週的對話，自從那次對話後，我到現在已經丟了一千件東西了（很可怕吧！）。」在她那青少年的孩子幫忙下，馬格特在她位於南加州達拉謨的家把一堆他們不再需要的東西全都清出來。然後緊接著把好幾袋、好幾箱的家庭用品捐到當地的慈善機構，不消幾天就清出了超過一千件物品！

聽到這種消息令我好開心，然後我請馬格特持續通知我任何有關極簡生活的更多冒險。從我們第一次談話後，三個月過去了，馬格特又寫了一封電郵給我。這一次，她直接從達拉謨的一家購物中心寫信過來。她比午餐之約預定的時間早到，發現自己在熟悉的商場裡閒晃。

然而這場景卻已轉換成擁有較少的感覺，她看到以前會被吸引的物品，在上面看到了新的曙光：克萊爾的珠寶、Nordstorm的靴子、Sears的白色牛仔外套。

她那封信上頭寫著：「約書亞，這或許是我第一次，走進一間商場，卻一點也不想買東西，而且我還經驗到一種空前的滿足感，知道自己擁有的已經夠多了。這就像是一場美麗的解放。」

這是一場對占有的解放，從社會建造的消費主義中解放。極簡主義的宗旨是：當看到我們不需要的事物時，我們要懂得拒絕。我希望你也能享有這種喜樂，去經歷這場解放。

要完成這場解放，將會需要我們每一個人都能認清並抗拒自身所處的消費社會。我們需要探視我們的內心，並且認出我們自己與生俱來脆弱的地方。

（本文出自《擁有越少，越幸福》作者：約書亞˙貝克 譯者：柯博昌)