年輕官員問「做什麼才能得永生？」 耶穌的回答震驚在座的每一個人

在耶穌早年的教誨中，一位年輕的官員前來向他指教一個極為重大的問題：「請問明師，我要做什麼才能得永生？」耶穌的回答震驚了在座的每一個人。祂說：「把你所有的一切物品都賣掉，捐給窮苦的人。你在天堂將會相當富饒。來吧，跟著我的腳步。」

記錄下這場景的史官如是說：「這是官員最不想聽到的答案。他曾經非常有錢，後來的處境卻極度悲慘，他總是把所有事物牢牢抓在手裡，不肯放手。」如同我在上一個章節所談到的，「靈性」帶領我追求並找到極簡主義的意義。而極簡主義，則為我多年來所熟知的某些重要靈性教導帶來新的契機。

尤其是以下這個例子：

本文出自《擁有越少，越幸福》 如各位所知，我曾經聽過耶穌針對有關給出所有物和金錢的教誨，然後心想：「聽起來好像是要我過悲慘的生活。祂這麼說的用意究竟為何？」在這個經常把有形財產的多寡與幸福畫上等號的世界中，耶穌的這席話似乎毫無道理。

若在太平盛世，我會自動合理化這段話：也許我今天放棄了人世間的東西，到了天堂之後就會得到獎賞。這一定是耶穌所謂的「平衡」。

但這樣的想法卻與耶穌的其他教誨有所矛盾。例如，祂曾經說過：「隨著我的到來，你們才能真正活著，過你從未想過的更好生活。」耶穌的教誨，永遠都是關於如何在我們活在人世的每一天獲得更多，這和得永生一樣重要。

然而，當我和家人們開始減少我們的所有物，並且經驗到以上這些益處，耶穌對年輕富有官員的一席話對我來說有了新的意義。

耶穌說：「我們應該把所有物賣掉或捐給窮人，因為這些對你來說是不必要的負擔！它們會阻礙體驗那些你不斷向我尋求的永恆和豐盛。減少你的擁有物吧！你的擁有物會阻礙你成為你想成為的人。」

耶穌的教示並不是在測試那個人的信心，也不是要求他做出超乎常人的犧牲，而僅是陳述一項事實。這是一項邀請，讓人邁向更好的生活。那名男子所擁有的物質將他帶離真正的生活。

這是每個追求靈性的人類都該擁抱的一項事實。我以我的朋友安妮特作為另一個例子。

