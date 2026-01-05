好哥兒們總愛說前女壞話、他不忍了下最後通牒 專家讚：設定好底線即可

許多奉行極簡主義生活風格的人會建議你「放棄所有無法帶來益處的人」。他們鼓勵你處理雜亂無章的人際關係，就像處理衣櫃裡的多餘衣物一樣。

我能夠理解他們的重點，但我無法認同。我相信處理物品的方式無法完全適用於處理人際關係。人和物品不一樣。人際關係也不是交易。我接下來就會著墨在這方面。

首先，我必須承認，必要時，我們有時必須放棄某段人際關係，此時要快刀斬亂麻且不要自責。

某些關係會對身體或情感造成實際的傷害，或是關係中的雙方不能從中獲益，又或者為了投入這段關係，導致另外一段更重要的關係受阻，遇到上述這些情況時，你可能就需要結束這段關係。

有時最好的方法就是直接切斷關係。暴力與互賴關係一定要結束，除非關係中的兩人都能徹底改變。如果你有餘力，可以盡量保持風度，但終止這段關係才是重點。

在別的情況下，你或許只需要設定好底線即可。舉例來說，你可以決定「我一週只會打電話給母親一次，緊急狀態例外」。或者，你可以告訴朋友：「湯姆，我要坦白說一件事，你以後不要再說前女友的壞話，不然我沒辦法繼續跟你相處。我真的很不舒服。」

相處時的節奏、平衡與取捨，能夠讓人際關係變得更健康。每次妥善的道別，都讓彼此擁有下一次相遇的空間。終止不健康的關係之後，你能夠感受到平靜與專注，可以把更多時間、精力與情感留給真正重要的人事物。

你知道嗎，雖然是你選擇說再見，但對方以後很有可能會變得更好！儘管如此，讓我重申一次，想要追求更好的生活，不見得一定要捨棄人際關係，雖然我們偶爾必須這麼做。

追求美好生活的途徑，在於健全的熱情與空間，就算對方並不值得你這麼做，這個道理也不會變。把心力投資在對自己有利的關係並不是愛，而是自私。

（本文出自《擁有越少，越幸福》作者：約書亞˙貝克 譯者：柯博昌)