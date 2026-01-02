別再說存不到錢！他天天放150元、每10天加碼 年終喜提6位數

不少人新年立下存錢目標，卻往往撐不了多久就宣告失敗。不過，近日就有一名網友在臉書社團「匿名公社」分享自己的存錢成果，靠著高度自律的方式，一年下來成功累積超過16萬元，貼文曝光後引發熱議。

原PO表示，從2025年1月1日開始，便要求自己每天固定存150元，每10天再額外存1000元；此外，只要身上出現50元硬幣，也一律直接存起來、不再花用。這樣的方式一路執行到年底，回頭檢視成果時，讓他忍不住直呼「還真的爽啊」。

原PO也進一步補充，存款總額中包含利息收入。上半年先存了7萬5000元，累積利息248元，下半年再存9萬元，最終帳戶金額來到16萬5248元。

實際數字一攤開，也讓不少網友感到驚訝。貼文下方網友紛紛大讚「真有毅力」、「花錢容易，存錢難」、「不管或多或少，有存錢的習慣也是很棒的開始」、「好的開始，存錢真的會很有成就感，還有安全感」、「存錢真的會很有成就感跟安全感，積少成多」、「好厲害，我都存不了錢」、「我也是這樣慢慢存」、「我也都是存50硬幣，5個月存9千」。

也有網友建議更有效率的投資方式，「一樣的錢，你可以拿去買市值型零股，幾年後有機會翻倍，抗通膨」、「今年買黃金至少多賺2倍存款」、「下一步要學一點理財」。