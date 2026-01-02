快訊

莊家班麻油雞雙北10家分店遭惡意「加料」 3嫌羈押禁見

「有人從頭到腳在燃燒！」瑞士酒吧惡火奪數十命 目擊者還原事發當下

每天喝咖啡會慢性發炎嗎？營養師、醫師教1日最佳攝取量和健康喝法

曹西平遺產乾兒子能全領？蘇家宏「特留分」攻防戰：這情況可能讓他們一毛都拿不到

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
藝人曹西平傳出預立遺囑將遺產留給乾兒子，蘇家宏律師分析，法律上只要透過遺囑指定「遺贈」，非血緣者也能合法取得財產。記者林怡秀／攝影
藝人曹西平傳出預立遺囑將遺產留給乾兒子，蘇家宏律師分析，法律上只要透過遺囑指定「遺贈」，非血緣者也能合法取得財產。記者林怡秀／攝影

藝人曹西平遺囑、表明要將遺產全數留給長期照顧他的乾兒子，引發外界對「非血緣繼承是否合法」、「兄弟姐妹是否仍有特留分」等疑問，蘇家宏 在其影音內容中，逐一說明相關法律重點，並提醒單身族群提早規劃的重要性。

⭐2025總回顧

乾兒子能不能拿遺產？律師：只要遺囑指定就可以

蘇家宏指出，遺囑的效力非常強，只要被繼承人以合法方式立遺囑，明確指定要把財產留給哪一個人，該對象不論是否具有血緣關係，都可以依法取得遺產

他說明，這種情況在法律上稱為「遺贈」，也就是透過遺囑，把財產贈與給非法定繼承人，因此，若曹西平生前確實已立遺囑，將遺產留給乾兒子，在法律上是可行的。

有無立遺囑 兄弟姐妹差很多

針對外界關心的手足權益，蘇家宏表示，若未立遺囑，曹西平的遺產將由法定繼承人平均分配，也就是兄弟姐妹各自依法取得應繼分。

但若已立遺囑，明確指定遺產全數留給乾兒子，兄弟姐妹仍可依法主張「特留分」，但金額將大幅縮水。

特留分怎麼算？兄弟姐妹每人最多十二分之一

蘇家宏進一步說明，兄弟姐妹的特留分，依法為原本應繼分的三分之一。

若以四名兄弟姐妹計算，在沒有遺囑的情況下，每人可分得四分之一；但在立有遺囑、指定他人繼承時，每位兄弟姐妹僅能主張四分之一再乘以三分之一，也就是「十二分之一」

他也強調，特留分是否主張，仍取決於兄弟姐妹個人選擇，並非一定要爭。

什麼情況下 兄弟姐妹連特留分都拿不到

對於「是否存在一毛都拿不到」的狀況，蘇家宏指出，法律上確實有「喪失繼承權」的制度，但門檻相當高。

包括重大犯罪行為、隱匿或破壞遺囑，或對被繼承人有重大虐待、侮辱，且被繼承人生前已明確表示剝奪其繼承權，這些條件須同時具備，最終仍須由法院認定。相關表示可以寫在遺囑中，也可以另立書面聲明。

不只是財產 後事也能寫進遺囑

蘇家宏也提到，遺囑不只用來分財產，還可以指定遺囑執行人，處理身後殯葬與後事安排。

他說明，人在法律上過世後，大體屬於特殊性質的「祭祀之物」，若遺囑中已有清楚指示，遺囑執行人即便不是家屬，也能依遺囑內容處理後事，降低爭議風險。

蘇家宏最後強調，單身者若未立遺囑，極端情況下財產可能依法歸屬國庫，因此立遺囑是必要而非選擇。

他也提醒，可搭配保險、信託、監護契約或授權書等方式，提前安排生前照顧與財產管理，避免未來完全由法律的「預設規則」處理。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

曹西平 立遺囑 遺產 繼承權 單身 特留分

延伸閱讀

00881預估配2.65元…年化配息率飆破16％！陳重銘：上市以來總報酬率都打敗0050

00878持有3年投入80萬...僅賺7千價差不值得？知美：但股息領了10萬元

柴鼠兄弟揭ETF新趨勢：009816「不配息市值型」每分錢都留給複利

當沖仔瞎忙一度虧95萬⋯1年僅小賺10％！網酸：都被政府券商賺飽了

相關新聞

曹西平遺產乾兒子能全領？蘇家宏「特留分」攻防戰：這情況可能讓他們一毛都拿不到

藝人曹西平遺囑、表明要將遺產全數留給長期照顧他的乾兒子，引發外界對「非血緣繼承是否合法」、「兄弟姐妹是否仍有特留分」等疑問，蘇家宏 在其影音內容中，逐一說明相關法律重點，並提醒單身族群提早規劃的重要性

言論自由審查殺進校園！ 62位終身教授被解僱 頂大校長也遭殃

更糟的是，每位受制裁的學者背後還有更多心生畏懼於是自我審查的人。學生處境同樣嚴峻…

曹西平遺產案掀怒火！手足即便不理後事照拿3分之1…網痛批「特留分」是霸凌死者意志的惡法

資深藝人曹西平日前傳出離世消息，其後事處理與遺產分配問題引發社會高度關注。由於曹西平生前與兄弟關係疏離，且未婚無子，法律上的「特留分」制度再度成為輿論焦點。林智群律師於臉書發文揭露現行法律困境，引發數

父住院女兒從未探望…死後秒辦繼承 律師曝父生前做對2事：判定失權

遺產繼承往往是親情最後的試金石，律師張育嘉分享一則發人深省的家事案件，一名父親生前重病住院，女兒不僅未曾探視，甚至長期斷聯，卻在父親過世後第一時間跳出來要求繼承遺產。

曹西平曾喊遺產不留曹家人 律師揭扳倒「魔王條款」關鍵：乾兒子快去找

資深藝人曹西平昨（29）日在家中猝逝，享壽66歲，他生前曾表示和手足決裂，更直呼「我的錢絕不讓姓曹的人碰」，財產全部留給乾兒子，但恐因特留分，手足們...

黃珊珊籲修繼承法！「頂客族」遺產分給陌生手足合理嗎？法律與現實脫節引熱議

立法委員黃珊珊在一段影音中指出，隨著不婚、不生的「頂客族」人數增加，現行繼承制度與社會現實之間的落差，已逐漸浮現。 黃珊珊表示，對於沒有子女、父母也已過世的單身或頂客族而言，依現行法律規定，兄弟

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。