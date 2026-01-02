曹西平遺產乾兒子能全領？蘇家宏「特留分」攻防戰：這情況可能讓他們一毛都拿不到

藝人曹西平遺囑、表明要將遺產全數留給長期照顧他的乾兒子，引發外界對「非血緣繼承是否合法」、「兄弟姐妹是否仍有特留分」等疑問，蘇家宏 在其影音內容中，逐一說明相關法律重點，並提醒單身族群提早規劃的重要性。

乾兒子能不能拿遺產？律師：只要遺囑指定就可以

蘇家宏指出，遺囑的效力非常強，只要被繼承人以合法方式立遺囑，明確指定要把財產留給哪一個人，該對象不論是否具有血緣關係，都可以依法取得遺產。

他說明，這種情況在法律上稱為「遺贈」，也就是透過遺囑，把財產贈與給非法定繼承人，因此，若曹西平生前確實已立遺囑，將遺產留給乾兒子，在法律上是可行的。

有無立遺囑 兄弟姐妹差很多

針對外界關心的手足權益，蘇家宏表示，若未立遺囑，曹西平的遺產將由法定繼承人平均分配，也就是兄弟姐妹各自依法取得應繼分。

但若已立遺囑，明確指定遺產全數留給乾兒子，兄弟姐妹仍可依法主張「特留分」，但金額將大幅縮水。

特留分怎麼算？兄弟姐妹每人最多十二分之一

蘇家宏進一步說明，兄弟姐妹的特留分，依法為原本應繼分的三分之一。

若以四名兄弟姐妹計算，在沒有遺囑的情況下，每人可分得四分之一；但在立有遺囑、指定他人繼承時，每位兄弟姐妹僅能主張四分之一再乘以三分之一，也就是「十二分之一」。

他也強調，特留分是否主張，仍取決於兄弟姐妹個人選擇，並非一定要爭。

什麼情況下 兄弟姐妹連特留分都拿不到

對於「是否存在一毛都拿不到」的狀況，蘇家宏指出，法律上確實有「喪失繼承權」的制度，但門檻相當高。

包括重大犯罪行為、隱匿或破壞遺囑，或對被繼承人有重大虐待、侮辱，且被繼承人生前已明確表示剝奪其繼承權，這些條件須同時具備，最終仍須由法院認定。相關表示可以寫在遺囑中，也可以另立書面聲明。

不只是財產 後事也能寫進遺囑

蘇家宏也提到，遺囑不只用來分財產，還可以指定遺囑執行人，處理身後殯葬與後事安排。

他說明，人在法律上過世後，大體屬於特殊性質的「祭祀之物」，若遺囑中已有清楚指示，遺囑執行人即便不是家屬，也能依遺囑內容處理後事，降低爭議風險。

蘇家宏最後強調，單身者若未立遺囑，極端情況下財產可能依法歸屬國庫，因此立遺囑是必要而非選擇。

他也提醒，可搭配保險、信託、監護契約或授權書等方式，提前安排生前照顧與財產管理，避免未來完全由法律的「預設規則」處理。

