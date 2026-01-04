罹患神祕絕症年輕女孩離世 痛苦母親最後手段…用AI機器人複製取代她

讓我們將虛擬烏托邦的思考實驗反轉過來，由外向內探討所謂的存在。

在石黑一雄的小說《克拉拉與太陽》（Klara and the Sun）中，我們被帶入一個充滿人類和由AI驅動的機器人（被稱為「人造朋友」〔AFs〕）的反烏托邦世界。故事主線圍繞在AF克拉拉（Klara）和她的人類主人裘西（Josie）身上，裘西是一個罹患神祕絕症的年輕女孩。

本文出自《讓大腦成為你的神隊友》 我們逐漸了解到，克拉拉肩負著一個使命：掌握關於裘西的所有細節（她的行為、思想和個性），以確保她的本質能夠被完全複製。完成這項任務後，克拉拉將被塑造成與裘西身體外貌相似的替身，以便在裘西離世之後完全取代她。這是一位痛苦母親的最後手段。

隨著故事展開，它挑戰我們去反思：究竟是什麼讓人類和一個精心設計的人造實體有所不同？如果一個機器人能夠完美複製一個人的所有細節，我們難道不能將它視為同一個人嗎？裘西的父親並不贊同，他強烈反對克拉拉可以取代他女兒的想法。

他知道裘西身上有某些東西無法被複製，卻又說不出或解釋不清那到底是什麼。

這讓我們也在思考同一個問題：如果科技能夠複製我們從思想直到外貌的每一個特徵，我們的內在還剩下什麼是獨屬於我們的呢？是我們的記憶？我們的靈魂？還是某些其他特別的東西？故事最後，是由克拉拉提供了答案，她說：「確實有某些非常特別的東西，但那並不存在裘西的內心，而是存在於那些愛她的人的內心當中。」

（天啊，克拉拉！妳怎麼不先警告我妳準備要讓我心碎了呢？）這個故事除了讀起來令人糾心（我的心情到現在還沒完全平復），也提醒了我們相互連結是人類不可或缺的經驗。

存在主義哲學家馬丁．海德格（Martin Heidegger）在他一九二七年的專著《存在與時間》（Being and Time）中得出了相似結論。

在這本著作中，他強調存在向來都是「共在」（being-with），意思是我們的世界本來就與他人緊密相連。根據海德格的說法，我們不是孤立的實體，而是生活在一個公共的現實中，我們的存在一部分是受到我們彼此之間的關係所定義。

即使你是鄰居眼中的怪咖，每次社交互動都像經歷生理痛苦似的皺著眉頭，也無法逃避一個事實：其他人對你的存在都扮演著某種角色。就像《克拉拉與太陽》中的裘西，你的一部分本質也存在於他人心中。

我們靠直覺就能明白這個道理。想想某個見過你很多次卻還是記不住你名字的人，你會有何感受，或是派對主人沒想到要邀請你，導致只有你沒能參加，你又有多受傷。

遭人遺忘意味著我們尋求意義的存在需求受到威脅，因為它讓我們覺得自己無足輕重。感受到自身的重要性，是過上有意義的人生的根本要素，而若沒有某種程度地與他人連結，我們很難實現這個目標。然而，我們尋求連結與被記住的方式卻可能有所不同。

（本文出自《讓大腦成為你的神隊友》作者：瑞秋．巴爾 譯者：王婉卉)