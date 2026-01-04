讓大腦成為你的神隊友 神經科學家教你擺脫內耗、破除認知偏誤

我們許多人其實都已經知道，即使拉下那個拉桿就能獲得獎勵，我們可以獲得的好處也微不足道。然而，我們似乎就是停不下來。我們不僅受制於大腦對獎勵極為隨意的定義，而且當它感覺自己受到一丁點攻擊時，我們就必須跟隨它投入戰鬥。

事實證明，這只需要極小的挑釁就能發生。即使是對我們的信念或身分最微小的挑戰，也可能踩到那個一觸即發的開關，讓我們瞬間進入戰鬥或逃跑模式。

本文出自《讓大腦成為你的神隊友》 回覆一連串敵意滿滿的推文並不好受，也無法以任何有價值的方式豐富我們的生活，然而，如果內容讓我們火冒三丈，我們就更有可能參與其中。大腦會連拉帶拽地將我們拖入這些交流中，因為它覺得有必要防禦真實和想像中的威脅。

有時候，我們被扯進去，完全是為了滿足大腦想從網路論戰得到的刺激感。這是人類行為的一個特點，卻擁有毀掉你一整天的無限潛力。

那些我們有機會從中學習的網路對話，通常沒什麼吸引力。舉例來說，我對電動車所知不多，因此，如果要討論它們實不實用，我會樂於接受任何觀點。你要是告訴我，電動車是自切片麵包以來最棒的發明，好極了！很棒。算我學到了，先掰啦。

但要是你企圖說服我，貓咪不在乎人類的感情，那我就要捲起袖子跟你耗到底了。就算要我和世界頂尖的貓行為學家爭辯，我也不太可能改變主意。為什麼？因為我有切身經驗。馬鈴薯麵疙瘩是我的驕傲和喜悅，而且我想相信自己就是牠一生（或者該說好幾生，因為貓有九條命）的摯愛。

我要是讓自己相信牠之所以看重我，只是因為我能幫牠打開鮪魚罐頭，還能充當牠的人體暖爐，那我會落入什麼樣的現實啊？正因為這個問題觸及了我身分認同很重要的一部分─我與馬鈴薯麵疙瘩的情感連結，我才會覺得有必要參與辯論，準備盡我所能捍衛自己的立場。

而那位貓行為學家耗費十五年的光陰，致力研究貓科動物高冷態度背後的科學，可能也同樣有動機要堅持她的立場。我們將會陷入僵局，直到其中一方終於覺得受夠了，不再回應為止。

網路論戰很少能得出什麼定論，因為我們通常沒有動機去爭論那些我們自己尚未堅定認同的想法。我們為戰而戰，過程中卻一無所獲。更糟的是，這些虛擬交鋒可能會讓憤怒殘留在你心中，並且滲透到你生活的其他領域。

上一刻，你還在回擊user3472，因為他對特斯拉電動車的電池衰退一無所知，下一刻，你就在嚴厲斥責另一半，罵對方洗碗機裡的餐具擺法爛到爆。憤怒會招致憤怒，甚至連滑過一堆彼此脣槍舌戰的留言，都能對你的行為產生負面影響。

請慎選你的虛擬戰場，遠離那些會讓你怒火中燒的內容和討論串。當你感覺到一股怒火正傳向你準備敲鍵盤的手指時，放下手機，數到十。或許還可以把頭埋進旁邊的枕頭大叫幾聲。

利用你能使用的所有禪定工具，避開那些會毀了你一整天的網路論戰陷阱。我並不是說你的觀點永遠不該被挑戰，也不是說我們不能找到彼此學習的方式。但如果你真的想聽進道理，或願意接受新觀點，你就必須學會如何馴服你那個愛找麻煩、充滿偏見的腦袋。

（本文出自《讓大腦成為你的神隊友》作者：瑞秋．巴爾 譯者：王婉卉)