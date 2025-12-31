曹西平遺產案掀怒火！手足即便不理後事照拿3分之1…網痛批「特留分」是霸凌死者意志的惡法

資深藝人曹西平日前傳出離世消息，其後事處理與遺產分配問題引發社會高度關注。由於曹西平生前與兄弟關係疏離，且未婚無子，法律上的「特留分」制度再度成為輿論焦點。林智群律師於臉書發文揭露現行法律困境，引發數千名網友熱議，紛紛呼籲政府應盡速修正不合時宜的民法繼承編。

林智群律師在臉書發文指出，曹西平沒有配偶與小孩，父母也已不在人世。在法律繼承順位上，其遺產將由兄弟繼承。林律師感嘆，儘管曹西平的三個兄弟傳出不願意出面處理其遺體，但在法律保護下，即便曹生前立有遺囑將財產留給他人（如乾兒子），兄弟依然依法可以拿走1/3的遺產作為「特留分」。

這起爭議也帶出曹西平過去與家族不睦的背景。曹西平生前曾在節目中公開表示，自己長期獨自奉養父親，曾與多位兄弟因父親的扶養問題與家產爭議鬧翻，甚至一度互告。長期陪伴其生活並處理後事的多為其乾兒子，但在現行法律框架下，缺乏血緣與收養關係的照顧者，在繼承權上往往排在「不相往來」的手足之後。

對此網友反應極為激烈，批評聲浪直指現行法條是「清朝舊法」或「上古時代的爛法律」。有網友表示，這種法條根本是在處罰單身、結婚沒生小孩或無法生小孩的人，痛批立法者尸位素餐。還有人質疑，國家以法律形式霸凌個人意志，讓遺產無法按照遺囑分配給真正想給的人，是嚴重的立法怠惰。

此外，不少網友反映台灣邁入單身化社會，現行制度早已與現實脫節。有網友憤怒表示，對於平時不往來、不關心的兄弟姊妹，死後卻要將辛苦大半輩子的錢分給他們，令人感到無言。雖然有網友提到明年可能會有關於解除兄弟姊妹特留分的修法動態，但更多人憂心修法速度趕不上社會變遷。