曹西平遺產案掀怒火！手足即便不理後事照拿3分之1…網痛批「特留分」是霸凌死者意志的惡法

聯合新聞網／ 綜合報導
資深藝人曹西平辭世，其生前與手足疏離，死後傳出兄弟不願出面處理後事，卻因民法「特留分」規定仍可領取1/3遺產，引發律師林智群與網友對於現行繼承制度與社會現實脫節的強烈質疑。圖／摘自臉書
資深藝人曹西平辭世，其生前與手足疏離，死後傳出兄弟不願出面處理後事，卻因民法「特留分」規定仍可領取1/3遺產，引發律師林智群與網友對於現行繼承制度與社會現實脫節的強烈質疑。圖／摘自臉書

資深藝人曹西平日前傳出離世消息，其後事處理與遺產分配問題引發社會高度關注。由於曹西平生前與兄弟關係疏離，且未婚無子，法律上的「特留分」制度再度成為輿論焦點。林智群律師於臉書發文揭露現行法律困境，引發數千名網友熱議，紛紛呼籲政府應盡速修正不合時宜的民法繼承編。

⭐2025總回顧

林智群律師在臉書發文指出，曹西平沒有配偶與小孩，父母也已不在人世。在法律繼承順位上，其遺產將由兄弟繼承。林律師感嘆，儘管曹西平的三個兄弟傳出不願意出面處理其遺體，但在法律保護下，即便曹生前立有遺囑將財產留給他人（如乾兒子），兄弟依然依法可以拿走1/3的遺產作為「特留分」。

這起爭議也帶出曹西平過去與家族不睦的背景。曹西平生前曾在節目中公開表示，自己長期獨自奉養父親，曾與多位兄弟因父親的扶養問題與家產爭議鬧翻，甚至一度互告。長期陪伴其生活並處理後事的多為其乾兒子，但在現行法律框架下，缺乏血緣與收養關係的照顧者，在繼承權上往往排在「不相往來」的手足之後。

對此網友反應極為激烈，批評聲浪直指現行法條是「清朝舊法」或「上古時代的爛法律」。有網友表示，這種法條根本是在處罰單身、結婚沒生小孩或無法生小孩的人，痛批立法者尸位素餐。還有人質疑，國家以法律形式霸凌個人意志，讓遺產無法按照遺囑分配給真正想給的人，是嚴重的立法怠惰。

此外，不少網友反映台灣邁入單身化社會，現行制度早已與現實脫節。有網友憤怒表示，對於平時不往來、不關心的兄弟姊妹，死後卻要將辛苦大半輩子的錢分給他們，令人感到無言。雖然有網友提到明年可能會有關於解除兄弟姊妹特留分的修法動態，但更多人憂心修法速度趕不上社會變遷。

遺產 繼承權 曹西平 遺囑 特留分

曹西平遺產案掀怒火！手足即便不理後事照拿3分之1…網痛批「特留分」是霸凌死者意志的惡法

資深藝人曹西平日前傳出離世消息，其後事處理與遺產分配問題引發社會高度關注。由於曹西平生前與兄弟關係疏離，且未婚無子，法律上的「特留分」制度再度成為輿論焦點。林智群律師於臉書發文揭露現行法律困境，引發數

父住院女兒從未探望…死後秒辦繼承 律師曝父生前做對2事：判定失權

遺產繼承往往是親情最後的試金石，律師張育嘉分享一則發人深省的家事案件，一名父親生前重病住院，女兒不僅未曾探視，甚至長期斷聯，卻在父親過世後第一時間跳出來要求繼承遺產。

曹西平曾喊遺產不留曹家人 律師揭扳倒「魔王條款」關鍵：乾兒子快去找

資深藝人曹西平昨（29）日在家中猝逝，享壽66歲，他生前曾表示和手足決裂，更直呼「我的錢絕不讓姓曹的人碰」，財產全部留給乾兒子，但恐因特留分，手足們...

黃珊珊籲修繼承法!「頂客族」遺產分給陌生手足合理嗎？法律與現實脫節引熱議

立法委員黃珊珊在一段影音中指出，隨著不婚、不生的「頂客族」人數增加，現行繼承制度與社會現實之間的落差，已逐漸浮現。 黃珊珊表示，對於沒有子女、父母也已過世的單身或頂客族而言，依現行法律規定，兄弟

明明沒歧視卻被網路暴民制裁 哈佛大學教授看社群媒體4個字一針見血

社群媒體讓數十億人成為公共規範執行者，對違規者施以懲罰的成本極小，卻有可能獲得廣大觀眾的讚譽…

遺產為何一定要給不往來兄弟姊妹？廖震揭露「特留分」爭議：與現代家庭脫節的舊觀念

廖震老師在影音中指出，近期關於「兄弟姊妹特留分是否應保留」的討論，已不只是單一個案，而是牽動整體民法繼承制度的根本問題。他提到，近年來有不少聲音認為，現行制度中，兄弟姊妹之間存在「不對等」的繼承設計，

